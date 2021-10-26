Финансовые новости
- |
- 26.10.21
- |
- 00:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Facebook подала в суд на украинца, который похитил данные 178 млн пользователей
13:02 25.10.2021 |
Компания Facebook подала иск против гражданина Украины за то, что он предположительно похитил и продавал на хакерском ресурсе личные данные более 178 млн пользователей соцсети. Согласно поданным в суд документам, преступник был опознан как Александр Александрович Солонченко, житель Кировограда.
Как утверждает Facebook, в своей преступной деятельности Солонченко использовал инструмент Contact Importer в сервисе Facebook Messenger. Данный инструмент позволял пользователям синхронизировать свои списки контактов на телефонах, чтобы выяснить, какие из контактов используют учётную запись Facebook, и связаться с ними через Facebook Messenger. В период с января 2018 года по сентябрь 2019 года Солонченко при помощи некоего автоматизированного инструмента, который идентифицировал себя как Android-устройство, отправлял на серверы Facebook случайные номера телефонов. При наличии совпадений серверы отправляли ответную информацию - эти данные злоумышленник и собирал. А 1 декабря 2019 года он выставил их на продажу на одном из профильных ресурсов. На этом ресурсе он фигурировал сначала под ником Solomame, далее - под псевдонимом barak_obama.
По версии Facebook, с 2020 года Солонченко также похитил и выставил на продажу данные крупнейшего коммерческого банка Украины, крупнейшего на Украине частного сервиса доставки, а также французской аналитической компании. Будучи программистом-фрилансером, он владел языками Python и PHP, умел работать с программой Xrumer для массовой рассылки сообщений, а также обладал опытом в автоматизации задач в эмуляторах Android. Примерно до июня 2019 года, по версии истца, он также продавал в Сети обувь, работая под брендом Drop Top.
Иск подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Facebook просит судью издать судебный приказ, запрещающий ответчику доступ к сайтам Facebook и дальнейшую продажу похищенных данных. Функция Contact Importer была закрыта в сентябре 2019 года, однако она уже неоднократно становилась причиной кражи данных у социальной сети. В апреле 2021 года ещё один злоумышленник похитил данные 533 млн пользователей сервиса - Facebook утверждает, что для этого также использовался Contact Importer.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Кулик о том, почему у Зеленского до сих пор не уволили Тарана и еще нескольких министров
|Зачем Левочкина сватают на место Кравчука в ТКГ по Донбассу
|Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов
|Позитив недели. Британия продаст нам ракеты Brimstone
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАТО опубликовало первую стратегию в области ИИ
|Facebook подала в суд на украинца, который похитил данные 178 млн пользователей
|Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов
|Французская компания по киберзащите откроет офис в Украине
|Разработчиков соцсети Трампа обвинили в незаконном использовании программного кода
|Дефицит вынудил Mercedes переключиться на более дорогие чипы
Это интересно
|SpaceX провела первые статические огневые испытания вакуумного двигателя на прототипе Starship SN20
|Люксембург первым в Европе легализует выращивание и потребление каннабиса
|Электромобили и гибриды заняли пятую часть европейского рынка новых авто в III квартале
|«Новая почта» предупреждает о мошенниках, которые прикрываются именем компании
|Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin
|Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину
|Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций