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Huawei разрабатывает собственный язык программирования — его представят в 2022 году
09:40 23.10.2021 |
Компания Huawei поделилась подробностями о собственном языке программирования, разработкой которого занимается в рамках проекта Harmony OS Cangjie. Сообщается, что совершенно новый язык программирования будет запущен в 2022 году. Первые слухи о работе Huawei над этим проектом появились в феврале этого года.
Huawei не уточнила, почему выбрала название Cangjie для своего языка программирования. Однако компания сообщила, что он должен стать связующим звеном между операционными системами Huawei HarmonyOS и OpenEuler. Язык должен позволить писать универсальный код, подходящий для обеих платформ. Об этом рассказал Дэн Тайхуа (Deng Taihua), президент подразделения вычислений Huawei, который заявил, что запуск языка программирования состоится в следующем году, но не сообщил, когда именно.
Open Euler является менее известной операционной системой Huawei, предназначенной для облачных вычислений. Она дебютировала в январе 2020 года и представляет собой проприетарный дистрибутив Linux, который базируется на коммерческой EulerOS, берущим начало от CentOS. OpenEuler оптимизирована для работы с Arm-процессорами. HarmonyOS, в свою очередь, является потребительской операционной системой, которая работает на смартфонах и огромном количестве другой умной электроники.
Стоит отметить, что Huawei не одинока в своём стремлении представить собственный язык программирования. У Google есть Go, который, как оказалась, очень приглянулся хакерам, а Apple ещё в 2014 году представила Swift, хотя Objective-C по-прежнему остаётся основным для macOS и iOS.
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