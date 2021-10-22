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Первая коммерческая орбитальная станция будет создана к 2027г - Lockheed Martin
10:42 22.10.2021 |
Американские частные компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin создадут первую коммерческую орбитальную космическую станцию к 2027 году в рамках соглашения с NASA, сообщается на сайте Lockheed Martin Corp.
По информации компании, будущая станция получит имя Starlab (звёздная лаборатория - ИФ). Starlab будет состоять из большого надувного жилого модуля, стыковочного узла, двигательной системы, работающей на сочетании солнечной и электроэнергии, крупного роботизированного манипулятора для работы с полезными нагрузками, а также оборудования для проведения экспериментов и решения промышленных задач.
Отмечается, что станция сможет принимать до четырёх астронавтов. Помимо них, станция сможет принимать туристов и участвовать в различных коммерческих проектах.
Ранее NASA анонсировало проект Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания "экономической среды" на низкой околоземной орбите. Одним из важных пунктов, согласно докладу, является создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.
Среди необходимых условий - возможность разместить на станции по крайней мере двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей.
В докладе отмечается, что NASA выделит компаниям (в количестве до четырёх) на осуществление проекта до $400 млн на период с 2022 по 2025 год. Выплаты будут осуществляться по мере прохождения компаниями этапов, согласованных с NASA.
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