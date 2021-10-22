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Google резко снижает комиссию в Google Play
09:02 22.10.2021 |
Крупные технологические компании сталкиваются с серьезным давлением со стороны антимонопольных регуляторов в разных странах. Из-за этого компании вносят некоторые изменения в структуру своего бизнеса.
Компания Google объявила об очередных изменениях: поисковый гигант подтвердил, что разработчики всех приложений, в которых используется система подписки, теперь будут платить значительно меньше. В большинстве случае комиссия снижается с 30% до 15%. Кроме того, технологический гигант объявил, что приложения с такими сервисами, как электронные книги и потоковая передача музыки по запросу, будут иметь право на комиссию всего 10%.
Причина более низкой платы за электронные книги и приложения для потоковой передачи музыки, названная Google, заключается в том, что «затраты на контент составляют большую часть продаж» и что ставки «учитывают отраслевую экономику вертикалей медиаконтента». В отличие от предыдущего пересмотра комиссий, эта новая модификация политики не привязана к общему доходу.
Ранее в этом году, в марте, компания сократила комиссию с 30 до 15%, но это применимо только к первому 1 миллиону долларов в год, который получает разработчик приложений.
По данным Sensor Tower, в 2020 году компания Google получила около 11,6 млрд долларов дохода от покупок в приложениях по всему миру из 38,8 млрд долларов, потраченных в Google Play .
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