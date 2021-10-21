Представлен литиевый аккумулятор повышенной мощности для гоночных электрокаров и внедорожников

Британская компания Johnson Matthey с помощью немецкого производителя аккумуляторов EAS Batteries создала цилиндрический литиевый элемент с катодом нового типа. В основе батареи лежит фирменная технология JM eLNO, которая обещает лучшие рабочие характеристики литиевых аккумуляторов, включая большую ёмкость и большие токи. Впервые новые аккумуляторы будут установлены на гоночный автомобиль Формулы Е, а с 2024 года пойдут в серию.

Аккумуляторы EAS Batteries и гоночный электрокар команды Envision Virgin Racing сборки Delta Cosworth будут показаны в день открытия конференции по изменению климата COP26 в Глазго, Шотландия, которая пройдёт с 31 октября по 12 ноября этого года. Пока же об аккумуляторах мы знаем только их формфактор - 60 мм в диаметре и 200 мм в длину, а также тип инновационного катода.

Технология eLNO компании Johnson Matthey подразумевает обогащённый никелем слоистый катод из лития-никель-оксида. За счёт eLNO-катода ёмкость аккумулятора (плотность энергии) обещает быть примерно на 20 % больше, чем в случае традиционных литиевых элементов NMC 622 (60 % никеля, 20 % марганца и 20 % кобальта). Увеличенная ёмкость легко трансформируется в мощность и в увеличенный пробег на одном заряде.

Компания JM использует запатентованный стабилизатор и модификацию поверхности для предотвращения нестабильности характеристик в процессе эксплуатации элементов, которая характерна для других составов катодов с высоким содержанием никеля и низким содержанием кобальта, и обеспечивает длительный жизненный цикл аккумуляторов.

Технология будет обкатываться в гоночных электрокарах. Это отличный полигон для экстремальных нагрузок на батареи. Попутно Johnson Matthey строит в Польше комплекс для производства таких аккумуляторов. Завод будет построен в 2022 году. К серийному производству аккумуляторов он приступит в 2024 году, после чего инновационные аккумуляторы станут доступны для производителей пассажирских и других электромобилей.