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Круг замкнулся: дефицит чипов добрался до ASML — производителя оборудования для выпуска чипов
11:18 21.10.2021 |
Крупнейшая в Европе технологическая компания ASML и одновременно монополист на рынке литографических сканеров для производства полупроводников сообщила, что в четвёртом квартале она ожидает снижение выручки ниже прогнозов аналитиков. В этом виноваты трудности с получением необходимых материалов и проблемы с запуском нового логистического центра. В конечном итоге это может углубить глобальный дефицит полупроводников.
Нехватка чипов по всему миру взвинтила спрос на литографические сканеры нидерландской компании ASML. Но она также оказала влияние на работу самой компании. В конце концов, сканеры тоже требуют электронику и множество сложных материалов, выпуском и поставками которых занимаются сотни компаний по всему миру. Карантинные ограничения также сдерживают потенциал ASML, как и прочих.
На волне всплеска заказов на сканеры к лету этого года компания ASML за один только третий квартал увеличила чистую прибыль на 64 %. По предварительным итогам на конец квартала, который у ASML обозначен 3 октября, выручка компании выросла на 22 % до 5,24 млрд евро. Чистая прибыль составила 1,74 млрд евро или $2 млрд. Сегодня производитель предупредил, что из-за нехватки материалов выручка в четвёртом квартале окажется ниже прогноза аналитиков, что сразу вызвало снижение курса акций компании на бирже на 2 %.
Другой проблемой ASML является то, что компания фиксирует выручку и прибыль только после запуска сканеров и другого оборудования в работу. Оборудование может быть отгружено, но пока его не установят и не примут в работе на месте, деньги за него не учитываются в балансе компании. ASML всегда так работала, но сейчас нюанс в том, что из-за высокого спроса на сканеры их отгружают без заводской приёмки. Поэтому запуск на местах может быть сопряжён с трудностями и проблемами (всех запасных частей с собой не привезёшь, как и число инженеров не бесконечное). Возникает сильный отсроченный платёж, что вредит показателям ASML и отрицательно влияет на рыночные настроения.
Наконец, компания предупреждает о ещё одной проблеме, которая грозит затронуть полупроводниковую отрасль в следующем году. Грядёт модернизация производства среди производителей памяти. Это означает, что на момент модернизации, а это может занять много недель, линии по выпуску микросхем будут простаивать. Это снова грозит углубить дефицит. Производители памяти встревожены, чипы начали дешеветь и в следующем году могут подешеветь ещё сильнее. Так что модернизация может исправить это положение в пользу производителей. Им-то снижение цен не нужно ни в каком виде.
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