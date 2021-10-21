В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения

Стало известно, что Microsoft начала тестирование подсистемы Windows Subsystem for Android (WSA), которая позволяет запускать Android-приложения в Windows 11. Функция доступна участникам программы предварительной оценки Windows на канале Beta.

Доступные для загрузки Android-приложения можно найти в магазине Microsoft Store, где размещены страницы с описанием разных продуктов вместе с ссылками для их загрузки из Amazon Appstore. Приложения для Android могут функционировать бок о бок с программными продуктами для Windows, при необходимости их можно перемещать внутри рабочего пространства, закреплять на панели задач и выполнять другие действия.

Согласно имеющимся данным, Microsoft в партнёрстве с Amazon подготовила для инсайдеров 50 Android-приложений для тестирования. Пользователи смогут взаимодействовать с мобильными играми, детскими приложениями, программами для чтения книг и др. Конечно, 50 приложений - это лишь небольшая часть из более чем 3 млн приложений, доступных в магазине Play Маркет, или 600 тыс. приложений, опубликованных в магазине Amazon Appstore. На данный момент неизвестно, сколько приложений будет доступно пользователям, когда подсистема WSA станет общедоступной.

Напомним, подсистема WSA основана на ядре Linux и операционной системе Android 11. Подсистема представляет собой виртуальную машин Hyper-V, которая выполняет задачи сопоставления среды выполнения и API-интерфейсов в среде AOSP с графической средой Windows, режимами ввода и другими компонентами операционной системы.