Финансовые новости
- |
- 21.10.21
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения
08:34 21.10.2021 |
Стало известно, что Microsoft начала тестирование подсистемы Windows Subsystem for Android (WSA), которая позволяет запускать Android-приложения в Windows 11. Функция доступна участникам программы предварительной оценки Windows на канале Beta.
Доступные для загрузки Android-приложения можно найти в магазине Microsoft Store, где размещены страницы с описанием разных продуктов вместе с ссылками для их загрузки из Amazon Appstore. Приложения для Android могут функционировать бок о бок с программными продуктами для Windows, при необходимости их можно перемещать внутри рабочего пространства, закреплять на панели задач и выполнять другие действия.
Согласно имеющимся данным, Microsoft в партнёрстве с Amazon подготовила для инсайдеров 50 Android-приложений для тестирования. Пользователи смогут взаимодействовать с мобильными играми, детскими приложениями, программами для чтения книг и др. Конечно, 50 приложений - это лишь небольшая часть из более чем 3 млн приложений, доступных в магазине Play Маркет, или 600 тыс. приложений, опубликованных в магазине Amazon Appstore. На данный момент неизвестно, сколько приложений будет доступно пользователям, когда подсистема WSA станет общедоступной.
Напомним, подсистема WSA основана на ядре Linux и операционной системе Android 11. Подсистема представляет собой виртуальную машин Hyper-V, которая выполняет задачи сопоставления среды выполнения и API-интерфейсов в среде AOSP с графической средой Windows, режимами ввода и другими компонентами операционной системы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
|Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
В РУБРИКЕ
|Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей
|Моделирование показало, что атомная бомбардировка астероидов может спасти Землю от смертельной угрозы
|В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения
|Эксперты назвали новые автомобили с самыми удобными сиденьями
|Евросоюз даст производителям два года для перехода на USB Type-C
|PayPal изучает возможность приобретения соцсети Pinterest почти за $40 млрд
Это интересно
|В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12
|Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями
|Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет
|Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen