Евросоюз даст производителям два года для перехода на USB Type-C

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евросоюз даст производителям два года для перехода на USB Type-C

 

Разговоры о принятии USB Type-C в качестве стандарта для зарядки электронных устройств в Европе ведутся уже несколько лет. Однако теперь Европарламент вплотную подошёл к принятию этого решения. На прошлой неделе председатель Европарламента рассказала о том, почему она не разделяет опасения Apple о том, что принятие USB Type-C в качестве стандарта может навредить инновациям. Сегодня ведомство более подробно разъяснило свою позицию.

Представитель Европарламента заявил, что порт USB Type-C - это технология, которая была предварительно выбрана в качестве общего стандарта. Тем не менее, это никоим образом не мешает производителям разрабатывать другие технологии, которые обеспечат лучшие возможности для зарядки и передачи данных. Кроме того, в заявлении Европарламента говорится, что будет переходный период для перевода устройств на новый стандарт, который не приведёт к быстрому устареванию уже присутствующих на рынке устройств. USB Type-C станет обязательным для использования только спустя два года после принятия его в качестве единого стандарта.

 

В данный момент главным противником стандартизации USB Type-C является Apple. Компания утверждает, что такой шаг замедлит инновации и приведёт к увеличению количества электронных отходов. Однако к тому времени, как USB Type-C станет стандартом на европейском рынке, Apple, по слухам, вовсе откажется от физических разъёмов в фирменных смартфонах.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

09:22 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.10.2021

09:07 «Ощадбанк» сократил прибыль за три квартала в 5,6 раза

08:25 Стоимость золота стабильна 21 октября после роста ранее

08:20 Курс доллара 21 октября стабилен к мировым валютам перед статистикой по США

08:02 Фондовые биржи АТР 21 октября торгуются разнонаправленно на различных факторах

07:47 Биржи США 20 октября в основном выросли на положительной отчетности

20.10 Экспортеры сейчас стараются как можно быстрее продать валютную выручку, ожидая дальнейшее падение курса

20.10 Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на уровне 8,5%

20.10 Гэри Генслер прокомментировал начало торгов фьючерсным биткоин-ETF

20.10 Депозитные ставки для физлиц 20.10.21

20.10 Цены на жилье за год выросли более чем на 15%

20.10 Нацбанк запретил пополнять депозиты в российских рублях

20.10 Фунт стерлингов дешевеет на данных о замедлении инфляции в Британии

20.10 Нуриэль Рубини спрогнозировал тотальный переход на цифровые валюты центробанков

20.10 Справочный курс гривны 20 октября повышен на 5,24 коп до 26,2205 грн/$1

• дальше…

08:45 Экс-президент США Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social

20.10 Минфин США хочет наказать Газпром за нарушение санкций

19.10 Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин

19.10 Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ

19.10 ФБР обыскивает в Вашингтоне дом близкого к Путину олигарха Дерипаски

19.10 Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта – министр обороны США

19.10 Противники талибов в Афганистане объявили о начале вооруженной борьбы

19.10 В Киев прибыл глава Пентагона

19.10 Эксперт: Контакты между НАТО и Россией не прекратятся

19.10 Россия перегоняет на Донбасс новые танки и блокирует работу ОБСЕ: К чему готовится Путин

19.10 КНДР выпустила ракеты в сторону Японского моря

18.10 Пророссийского Земана лишат полномочий президента Чехии по состоянию здоровья

18.10 Во Франции запретят паковать в пластик фрукты и овощи

18.10 Польша построит стену от мигрантов на границе с Беларусью за 350 млн евро

18.10 Орбан отказался от плана по покупке земель в Словакии

• дальше…

20.10 В Киеве вырастет плата за проезд в транспорте

20.10 Ситуация с коронавирусом самая сложная за время пандемии, но локдауна не будет, – Шмыгаль

13.10 Пассажиров не будут пропускать в поезда без COVID-сертификата или отрицательного теста, – «Укрзализныця»

12.10 Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об «открытом небе»

07.10 Следующий после Разумкова: Когда «слуги» могут взяться за Кличко

06.10 Кабмин увеличил штраф за незаконный вылов рыбы в десятки раз

06.10 Метро на Троещину будут строить в пять этапов

05.10 Украина опустилась на 38 место в мировом рейтинге престижности паспортов

29.09 Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

29.09 Эксперты констатировали увеличение интереса абитуриентов к украинским вузам

29.09 В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран - СМИ

28.09 Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

27.09 В водительских правах появятся новые отметки и коды

27.09 В Украине подорожало хранение номерных знаков для авто

24.09 Работа «черных регистраторов». У Кличко пояснили, что произошло с «островами на Оболони»

• дальше…

09:15 Годовщина местных выборов: Как изменилась расстановка сил в регионах

20.10 За Зеленского готовы голосовать 24,7% украинцев, за Порошенко 15,6% - опрос КМИС

20.10 Более 50% украинцев верят, что Зеленский имеет оффшорные счета за границей - исследование

20.10 Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику

20.10 Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе

19.10 Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин

19.10 Сытнику показали на дверь. Кто и как выберет нового директора НАБУ

19.10 Россия начала войну на Донбассе и препятствует мирному урегулированию конфликта – министр обороны США

19.10 Рада разблокировала подписание закона об олигархах

19.10 Абрамовский уже написал заявление на увольнение с поста министра экологии – Арахамия

19.10 Евгений Магда: Эвакуировать Медведчука Москва еще успеет, сейчас он нужен в Украине

19.10 Зеленский планирует сменить главу Нацбанка – Bloomberg

19.10 В Киев прибыл глава Пентагона

19.10 Рада назначила Корниенко первым вице-спикером

19.10 Уволенный год назад глава Госрезерва восстановился в должности через суд

• дальше…

09:30 Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей

08:34 В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения

20.10 Эксперты назвали новые автомобили с самыми удобными сиденьями

20.10 Евросоюз даст производителям два года для перехода на USB Type-C

20.10 PayPal изучает возможность приобретения соцсети Pinterest почти за $40 млрд

20.10 Учёные доказали превосходство литиевых аккумуляторов из вторсырья над новыми

20.10 В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты

20.10 В Instagram разрешили публикации с компьютеров

20.10 Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ

20.10 Google рассказала о лучших функциях Android 12

20.10 Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями

19.10 Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет

19.10 Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen

19.10 Глава Intel заявил, что во всех проблемах компании виноваты её бывшие руководители, и пообещал всё исправить

19.10 128 ядер, DDR5, PCIe 5 и 5-нанометровый техпроцесс. Alibaba представила передовые процессоры

• дальше…

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно