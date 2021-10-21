Евросоюз даст производителям два года для перехода на USB Type-C

Разговоры о принятии USB Type-C в качестве стандарта для зарядки электронных устройств в Европе ведутся уже несколько лет. Однако теперь Европарламент вплотную подошёл к принятию этого решения. На прошлой неделе председатель Европарламента рассказала о том, почему она не разделяет опасения Apple о том, что принятие USB Type-C в качестве стандарта может навредить инновациям. Сегодня ведомство более подробно разъяснило свою позицию.

Представитель Европарламента заявил, что порт USB Type-C - это технология, которая была предварительно выбрана в качестве общего стандарта. Тем не менее, это никоим образом не мешает производителям разрабатывать другие технологии, которые обеспечат лучшие возможности для зарядки и передачи данных. Кроме того, в заявлении Европарламента говорится, что будет переходный период для перевода устройств на новый стандарт, который не приведёт к быстрому устареванию уже присутствующих на рынке устройств. USB Type-C станет обязательным для использования только спустя два года после принятия его в качестве единого стандарта.

В данный момент главным противником стандартизации USB Type-C является Apple. Компания утверждает, что такой шаг замедлит инновации и приведёт к увеличению количества электронных отходов. Однако к тому времени, как USB Type-C станет стандартом на европейском рынке, Apple, по слухам, вовсе откажется от физических разъёмов в фирменных смартфонах.