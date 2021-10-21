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PayPal изучает возможность приобретения соцсети Pinterest почти за $40 млрд
22:35 20.10.2021 |
Компания PayPal Holdings изучает возможность приобретения социальной сети Pinterest, сообщает Blomberg. Pinterest стала публичной компанией в 2019 году и стартовала с капитализацией $10 миллиардов.
По словам людей, знакомых с вопросом, PayPal недавно обратилась к Pinterest, предложив ей сделку. По данным одного из источников, компании обсуждали потенциальную сумму сделки, опираясь на цену акции в размере около $70. Таким образом Pinterest оценивается примерно в $39 миллиардов. После сообщения о потенциальной сделке акции Pinterest выросли на 19 % и достигли $66 за штуку. Акции PayPal упали на 3,3 %, вследствие чего капитализация компании составила $309 миллиардов.
Bloomberg отмечает, что на данный момент Pinterest переживает тяжёлые времена в связи с увольнением сооснователя соцсети Эвана Шарпа (Evan Sharp), который отвечал за дизайн и продукты компании. Ни PayPal, ни Pinterest пока не прокомментировали слухи о сделке.
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