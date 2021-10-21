Финансовые новости
- |
- 21.10.21
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
11:32 20.10.2021 |
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила об успешных испытаниях самого высокотехнологического на сегодня твердотопливного ракетного двигателя. Довольно компактный монолитный двигатель диаметром всего 3,5 метра развил тягу в 500 тонн. Также в разработке находится 1000-тонный ТРД, который в перспективе поможет Китаю с пилотируемыми лунными и марсианскими миссиями.
Твердотопливные ракетные двигатели в основном востребованы в военных целях, как не требующие сложного обслуживания и способные годами находиться на боевом дежурстве, но в ряде случаев оправдано гражданское назначение. В частности, ТРД в качестве ускорителей обслуживали программу американских космических челноков «Шаттл», отправив за свою историю на орбиту более половины слетавших в космос людей.
В современной истории ускорители на ТРД легли в основу новой лунной программы NASA, но в основном как модификация «челночных» ускорителей. Так, один состоящий из пяти секций ускоритель на ТРД ракеты-носителя SLS обеспечивает тягу свыше 1600 тонн. Испытанный новый китайский твердотопливный ракетный двигатель представляет собой одну монолитную структуру и выглядит новацией, хотя 1000-тонный двигатель, предварительно, тоже будет состоять из пяти секций.
Испытания позволили китайцам заявить, что они догнали и перегнали всех остальных в техническом совершенстве ТРД. Лёгкий, состоящий из волокнистого углепластика корпус, сочетает другие технологические достижения и демонстрирует характеристики, к которым все остальные только приближаются.
Добавим, по неподтверждённой информации Китай использует и будет использовать ТРД на этапе взлётов и посадок гиперзвуковых ракет и самолётов. Двигатели на твёрдом топливе будут разгонять аппараты до скоростей многократно превышающих скорость звука, после чего в работу будут вступать прямоточные двигатели с забором кислорода из атмосферы (из набегающего потока воздуха). Утверждается, что именно подобный комбинированный привод позволил испытать полётом китайскую гиперзвуковую ракету, о чём недавно стало известно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый закон о НАБУ и старые грабли: Как будут выбирать замену Артему Сытнику
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
|Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
В РУБРИКЕ
|Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей
|Моделирование показало, что атомная бомбардировка астероидов может спасти Землю от смертельной угрозы
|В Windows 11 теперь можно запускать Android-приложения, но есть ограничения
|Эксперты назвали новые автомобили с самыми удобными сиденьями
|Евросоюз даст производителям два года для перехода на USB Type-C
|PayPal изучает возможность приобретения соцсети Pinterest почти за $40 млрд
Это интересно
|В Китае испытали суперсовременный твердотопливный двигатель для лунной ракеты
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12
|Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями
|Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет
|Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen