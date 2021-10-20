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В Instagram разрешили публикации с компьютеров
10:15 20.10.2021 |
Команда Instagram, входящая в состав Facebook, запускает для пользователей ряд давно ожидаемых функций. Самая долгожданная из них - возможность делать публикации в Instagram с компьютеров.
На настоящий момент на компьютерах можно просматривать контент в Instagram через браузер, а вот публикация невозможна. Однако с четверга, 21 октября, пользователи смогут выкладывать фото и небольшие ролики длительностью не более минуты в веб-интерфейсе в десктопных браузерах. В Instagram тестировали новшество в июне и, вот теперь, состоится релиз.
С сегодняшнего дня в Instagram двум пользователям можно будет совместно публиковать контент в ленту или Reels. У совместной публикации Collabs будут общие комментарии, количество просмотров и «лайков».
С завтрашнего дня, 20 октября, Instagram также начинает тестировать новый упрощённый способ сбора денег для некоммерческих организаций. В четверг в Reels появится пара новых музыкальных функций, в том числе трехмерные тексты песен.
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