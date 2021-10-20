Финансовые новости
- |
- 20.10.21
- |
- 10:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
08:34 20.10.2021 |
Ещё в августе Google анонсировала фирменную мобильную однокристальную платформу Tensor. Поисковый гигант заявил, что новый чип получит продвинутые возможности искусственного интеллекта, которые улучшат обработку изображений и голоса на грядущих смартфонах. На этот раз компания официально представила флагманские смартфоны Pixel 6, построенные на базе этой SoC, и подробно рассказала о её характеристиках и возможностях.
Google не стала раскрывать всех подробностей о Tensor, а точнее вообще не раскрыла его технические характеристики, ограничившись общими фразами о том, какой замечательный это продукт. Но свет на параметры чипа пролил ресурс Engadget. Сообщается, что Tensor представляет собой 5-нм чипсет, в первую очередь ориентированный на ИИ. Для работы с машинным обучением и ИИ здесь имеется производительный TPU (Tensor Processing Unit). Его характеристики и информация о производительности также не раскрываются, но Google заявила массу ИИ-функций для Pixel 6, так что TPU должен быть мощным.
Восьмиядерный CPU новинки выделяется наличием двух высокопроизводительных ядер Cortex-X1, работающих на частоте 2,8 ГГц. Это примечательно, поскольку конкурирующий Snapdragon 888 имеет только одно такое ядро. А вот остальные кластеры выполнены из более старых ядер, которые встречались в чипах прошлого года. Это пара ядер среднего уровня Cortex-A76 с частотой 2,25 ГГц и четвёрка энергоэффективных Cortex-A55, частота которых достигает 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Mali-G78.
Отдельный упор Google сделала на энергоэффективность нового чипа. По сравнению с конкурентами, Tensor будет потреблять гораздо меньше энергии для выполнения таких задач, как перевод в реальном времени сообщений и видео с помощью функции Live Translate, ввод текста с помощью голоса и других задач, связанных с ИИ, заявила Google. Кроме того, компания отметила, что CPU её фирменного чипсета обеспечит Pixel 6 на 80 % более высокую производительность, чем у Pixel 5, основанного на Snapdragon 765G. Графическая же производительности и вовсе выросла на 370 %.
Tensor также обеспечит смартфонам Google дополнительный уровень безопасности, поскольку будет работать совместно с чипом Titan M2, который и обеспечивает защиту конфиденциальных пользовательских данных. В целом, Tensor предлагает всё, что можно ожидать от актуального чипсета флагманского уровня. Как чип покажет себя в реальном мире станет известно после первых тестов Pixel 6.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Владимир Фесенко о том, зачем Россия применяет модель «Цыпленок» для СММ ОБСЕ на Донбассе
|Забудьте о «зраде». С чем пожаловал в Киев Ллойд Остин
|Не о чем говорить. Зачем Кремль скандалит с НАТО и ОБСЕ
|Сытнику показали на дверь. Кто и как выберет нового директора НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Instagram разрешили публикации с компьютеров
|Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ
|Google рассказала о лучших функциях Android 12
|Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями
|Honda представила пять электрокаров, которые поступят в продажу в течение пяти лет
|Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen
Это интересно
|128 ядер, DDR5, PCIe 5 и 5-нанометровый техпроцесс. Alibaba представила передовые процессоры
|Apple представила принципиально новый MacBook Pro — суперпроизводительная SoC, «чёлка», долгожданный магнитный MagSafe
|Apple представила чипы M1 Pro и M1 Max — в 2 раза быстрее Core i9 из MacBook прошлого поколения и сверхмощные GPU
|Картина Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продана за рекордные 16 млн фунтов
|Porsche начала печатать сиденья на 3D-принтере
|В ОАЭ мошенники с помощью голосового дипфейка украли из банка $35 млн
|Китайский военный гиперзвуковой глайдер облетел земной шар во время испытаний