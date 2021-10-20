Фирменный чип Google Tensor получил необычное сочетание ядер CPU и мощный ускоритель ИИ

Ещё в августе Google анонсировала фирменную мобильную однокристальную платформу Tensor. Поисковый гигант заявил, что новый чип получит продвинутые возможности искусственного интеллекта, которые улучшат обработку изображений и голоса на грядущих смартфонах. На этот раз компания официально представила флагманские смартфоны Pixel 6, построенные на базе этой SoC, и подробно рассказала о её характеристиках и возможностях.





Google не стала раскрывать всех подробностей о Tensor, а точнее вообще не раскрыла его технические характеристики, ограничившись общими фразами о том, какой замечательный это продукт. Но свет на параметры чипа пролил ресурс Engadget. Сообщается, что Tensor представляет собой 5-нм чипсет, в первую очередь ориентированный на ИИ. Для работы с машинным обучением и ИИ здесь имеется производительный TPU (Tensor Processing Unit). Его характеристики и информация о производительности также не раскрываются, но Google заявила массу ИИ-функций для Pixel 6, так что TPU должен быть мощным.

Восьмиядерный CPU новинки выделяется наличием двух высокопроизводительных ядер Cortex-X1, работающих на частоте 2,8 ГГц. Это примечательно, поскольку конкурирующий Snapdragon 888 имеет только одно такое ядро. А вот остальные кластеры выполнены из более старых ядер, которые встречались в чипах прошлого года. Это пара ядер среднего уровня Cortex-A76 с частотой 2,25 ГГц и четвёрка энергоэффективных Cortex-A55, частота которых достигает 1,8 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Mali-G78.

Отдельный упор Google сделала на энергоэффективность нового чипа. По сравнению с конкурентами, Tensor будет потреблять гораздо меньше энергии для выполнения таких задач, как перевод в реальном времени сообщений и видео с помощью функции Live Translate, ввод текста с помощью голоса и других задач, связанных с ИИ, заявила Google. Кроме того, компания отметила, что CPU её фирменного чипсета обеспечит Pixel 6 на 80 % более высокую производительность, чем у Pixel 5, основанного на Snapdragon 765G. Графическая же производительности и вовсе выросла на 370 %.

Tensor также обеспечит смартфонам Google дополнительный уровень безопасности, поскольку будет работать совместно с чипом Titan M2, который и обеспечивает защиту конфиденциальных пользовательских данных. В целом, Tensor предлагает всё, что можно ожидать от актуального чипсета флагманского уровня. Как чип покажет себя в реальном мире станет известно после первых тестов Pixel 6.