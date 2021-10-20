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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Google рассказала о лучших функциях Android 12

Хотя релиз стабильной ОС Android 12 уже состоялся, многие пользователи ещё не имеют подробной информации о её функциях. В своём блоге Google рассказала о лучших возможностях из тех, что способна дать владельцам смартфонов новая операционная система.

Google рассказала о лучших функциях Android 12

 

1. Смена цветовой гаммы интерфейса. Когда пользователь меняет обои, благодаря алгоритмам определения цветов и дизайну Material You интерфейс смартфона получает соответствующее цветовое оформление. Это касается экрана блокировки, уведомлений, настроек, виджетов и даже приложений. Новые «динамические» цвета появились на новых Pixel, а вскоре появятся и на других устройствах.

2. Дизайн Material You обеспечил переоформление внешнего вида виджетов - они стали более динамичными и настраиваемыми, чем когда-либо. До конца месяца Google обещает представить больше десятка новых или обновлённых виджетов для рабочего стола, связанных с любимыми приложениями.

3. Увеличительное стекло. Новый увеличитель позволяет зумировать часть окна, сохраняя масштаб прочего отображаемого контента. Дополнительно пользователь получит возможность суперслабой подсветки - в условиях, когда смартфоном пользуются в полной темноте и даже самая минимальная подсветка кажется слишком яркой. Кроме того, для ночного просмотра можно изменить шрифты иди сделать экран полностью монохромным для того, чтобы при ночном чтении меньше уставали глаза.

4. Контроль использования приложений. Пользователь сможет увидеть в строке состояния, когда приложение использует камеру или микрофон. Более того, в быстрых настойках можно временно полностью отключить как камеру, так и микрофон.

5. Сохранение конфиденциальности данных о местоположении. Android 12 позволяет выбирать - предоставить ли приложению доступ к данным о точном местоположении, либо, вместо этого - к приблизительным сведениям о геолокации.

6. Панель управления конфиденциальностью. Обеспечивает точное представление о том, какие приложения получали доступ к данным о местоположении, камере или микрофону за последние 24 часа. Управлять настройками доступа можно непосредственно из данного диалогового окна.

7. Поскольку беспроводным наушникам и подобной электронике обычно не нужен доступ к информации о местоположении пользователя, новые настройки Bluetooth позволяют использовать подобные устройства без геоданных.

8. Разрешения для долго не используемых приложений - сбрасываются до состояния «по умолчанию», а кэшированные файлы удаляются для очистки памяти.

9. «Длинные» скриншоты. Новая функция позволяет делать полный скриншот, включая не только отображаемую в данный момент информацию на экране, но и все данные со страницы.

10. Возможность играть до окончания загрузки ПО. В Android 12 некоторые игры можно запускать уже в процессе загрузки, не дожидаясь окончания установки.

11. Возможность поделиться данными для авторизации в сети Wi-Fi буквально парой нажатий на экран с помощью функции Nearby Share. Для этого не нужно передавать пользователю комбинацию логина и пароля.

12. Быстрый и удобный перенос всех данных с одного смартфона на другой. Для этого достаточно наличия Wi-Fi соединения или кабеля - если пользователь переходит с iOS на Android.

Google рассказала о лучших функциях Android 12

 

У новой операционной системы имеются и другие интересные функции, о которых можно узнать больше на сайте android.com/12. Помимо устройств Pixel, новая операционная система скоро будет доступна многим смартфонам Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.
По материалам: 3DNews
 

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