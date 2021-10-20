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Google представила Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны на фирменном чипе Tensor с продвинутыми ИИ-возможностями
08:18 20.10.2021 |
Компания Google провела мероприятие Pixel Fall Launch, на котором представила флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Новинки выделяются в первую очередь своей начинкой - в них применена первая фирменная мобильная платформа Google под названием Tensor. Кроме того, смартфоны получили довольно необычный внешний вид - как минимум, это не чёрные, серые или белые безликие «кирпичи».
Предварительный анонс смартфонов состоялся ещё в августе. Тогда Google раскрыла их внешний вид и заявила, что в основу Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет положена её дебютная мобильная фирменная Tensor. Сегодня же были раскрыты характеристики как самих смартфонов, так и самого чипа Google.
Итак, более компактный Google Pixel 6 получил дисплей диагональю 6,4 дюйма, тогда как старший и более крупный Google Pixel 6 Pro оснащён экраном 6,7 дюйма по диагонали. В обоих случаях применены панели типа OLED. В младшем смартфоне панель имеет разрешение 1080р, тогда как во втором - 1440р. У Pixel 6 Pro экран загнут по краям и выполнен по технологии LTPO, что обеспечивает ему переменную частоту кадров от 10 до 120 Гц. У младшего Pixel 6 частота дисплея составляет 90 Гц.
По центру у верхнего торца дисплея в каждой из новинок имеется отверстие с фронтальной камерой. В Pixel 6 она обладает разрешением 8 Мп, тогда как в Pixel 6 Pro использован 11,1-Мп датчик с оптикой с более широким углом зрения (94 против 84 градусов).
Google позаботилась и о дизайне новых Pixel: задняя крышка разделена на две части широкой чёрной полосой с камерами. Pixel 6 будет доступен в версиях, сочетающих: пастельный зелёный и лаймовый зелёный, бледно-оранжевый и насыщенный персиковый, а также чёрный и серый. В свою очередь Pixel 6 Pro предложит следующие сочетания: белый и серый, чёрный и серый, а также бледно-жёлтый и светло-оранжевый. Отметим, что смартфоны обладают защитой от пыли и влаги по стандарту IP68.
В основе смартфонов серии Pixel 6 лежит фирменный процессор Tensor. Его ключевой особенностью является высокая производительность при работе с алгоритмами искусственного интеллекта за счёт кастомного TPU (Tensor Processing Unit). В новинке эти способности в первую очередь будут направлены на распознавание речи (обещано самое качественное распознавание речи и перевод её в печатный текст, а также перевод в реальном времени), а также на работу с камерами.
За счёт ИИ новые Pixel могут выдавать фотографии и видео наилучшего качества. Собственно, смартфоны Google уже давно выделяются мощными алгоритмами обработки фото и видео, которые действительно обеспечивают хорошие снимки и ролики. Например, с помощью ИИ можно убрать лишний людей из кадра (фото выше), а режим Motion Mode позволит добавить динамики в фото, например, размыть движущиеся автомобили, сохранив чёткость объекта съёмки. Функция Real Tone обеспечит естественную передачу цвета кожи на фото.
Собственно, что касается касается камер. Оба смартфона получили тыльную камеру с основным сенсором Samsung ISOCELL GN1, который предлагает разрешение 50 Мп с пикселями размером 1,2 мкм, а также сверхбыструю фокусировку. Она захватывает на 150 % больше света, чем камера у Pixel 5. В обеих новинках имеется и 12-Мп камера с пикселями размером 1,25 мкм и ультраширокоугольной оптикой. Старший Pixel 6 Pro имеется и третью тыльную камеру с разрешением 48 Мп и телефотооптикой, обеспечивающей 4-кратный оптический зум.
Сам процессор Tensor включает в себя два высокопроизводительных ядра, два ядра среднего уровня и четыре энергоэффективных ядра. Кроме того, Tensor включает выделенный криптографический сопроцессор для обеспечения безопасности, процессор обработки изображения и другие составляющие.
Что касается прочих характеристики, то по слухам, Pixel 6 предложит до 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью 128 или 256 Гбайт в зависимости от конфигурации. В свою очередь старший Pixel 6 Pro получит до 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель до 512 Гбайт. Ёмкость аккумулятора у смартфонов составит 4614 и 5004 мА·ч соответственно. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт.
Google оценила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro соответственно в $599 и $899 соответственно. Предзаказы начнут принимать уже сегодня, а продажи начнутся 28 октября.
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