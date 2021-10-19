Финансовые новости
- |
- 19.10.21
- |
- 17:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава Intel заявил, что во всех проблемах компании виноваты её бывшие руководители, и пообещал всё исправить
09:24 19.10.2021 |
В разговоре с изданием Axios нынешний глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) возложил ответственность за прошлые производственные неудачи компании на её бывших руководителей. По словам Гелсингера, в отличие от него самого, многие из них не были инженерами, имеющими глубокое представление о технологиях микросхем.
Рассуждая на тему прошлых ошибок Intel Гелсингер отметил, что компания когда-то стала настолько успешной, что её бывшие лидеры решили отойти от использовавшейся тогда стратегии, которая, собственно, и сделала её таким гигантом на рынке процессоров. В частности, «наверху» решили отказаться от «маниакального» внимания к производственному процессу, которого компания придерживалась с момента своего основания. К чему это привело - хорошо известно. Производственные дефекты, задержка в переходе на новый технологический процесс и как следствие потеря позиций на рынке потребительских и серверных процессоров, а также недавний «развод» с Apple.
Гелсингер полон амбиций вновь вывести Intel на верхушку технологического олимпа и вернуть компании возможность выпуска передовых чипов не только для себя самой, но и для тех, кто захочет положиться на неё, как на контрактного производителя микросхем.
Глава Intel заявил о своей решимости восстановить доверие к компании среди клиентов и наладить производство до такого уровня, что если покупатель закажет миллион чипов к понедельнику, то к отгрузке они будут готовы уже к вечеру воскресенья. «Так было всегда. И наши конкуренты всегда нас боялись, потому что мы всегда выполняли то, что обещали», - отметил Гелсингер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Высшая математика: Как у Зеленского будут делить два стула на четырех судей КСУ
|Россия перегоняет на Донбасс новые танки и блокирует работу ОБСЕ: К чему готовится Путин
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen
|Илон Маск стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
|Глава Intel заявил, что во всех проблемах компании виноваты её бывшие руководители, и пообещал всё исправить
|128 ядер, DDR5, PCIe 5 и 5-нанометровый техпроцесс. Alibaba представила передовые процессоры
|Apple представила принципиально новый MacBook Pro — суперпроизводительная SoC, «чёлка», долгожданный магнитный MagSafe
|Apple представила чипы M1 Pro и M1 Max — в 2 раза быстрее Core i9 из MacBook прошлого поколения и сверхмощные GPU
Это интересно
|В ОАЭ мошенники с помощью голосового дипфейка украли из банка $35 млн
|Китайский военный гиперзвуковой глайдер облетел земной шар во время испытаний
|Стартовала самая длительная космическая миссия в истории КНР
|Капитан Кирк успешно слетал в космос на борту корабля Blue Origin New Shepard
|Представлены игровые флагманы Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro
|Audi повысила мощность самых бескомпромиссных R8
|Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак