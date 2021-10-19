Глава Intel заявил, что во всех проблемах компании виноваты её бывшие руководители, и пообещал всё исправить

В разговоре с изданием Axios нынешний глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) возложил ответственность за прошлые производственные неудачи компании на её бывших руководителей. По словам Гелсингера, в отличие от него самого, многие из них не были инженерами, имеющими глубокое представление о технологиях микросхем.

Рассуждая на тему прошлых ошибок Intel Гелсингер отметил, что компания когда-то стала настолько успешной, что её бывшие лидеры решили отойти от использовавшейся тогда стратегии, которая, собственно, и сделала её таким гигантом на рынке процессоров. В частности, «наверху» решили отказаться от «маниакального» внимания к производственному процессу, которого компания придерживалась с момента своего основания. К чему это привело - хорошо известно. Производственные дефекты, задержка в переходе на новый технологический процесс и как следствие потеря позиций на рынке потребительских и серверных процессоров, а также недавний «развод» с Apple.

Гелсингер полон амбиций вновь вывести Intel на верхушку технологического олимпа и вернуть компании возможность выпуска передовых чипов не только для себя самой, но и для тех, кто захочет положиться на неё, как на контрактного производителя микросхем.

Глава Intel заявил о своей решимости восстановить доверие к компании среди клиентов и наладить производство до такого уровня, что если покупатель закажет миллион чипов к понедельнику, то к отгрузке они будут готовы уже к вечеру воскресенья. «Так было всегда. И наши конкуренты всегда нас боялись, потому что мы всегда выполняли то, что обещали», - отметил Гелсингер.