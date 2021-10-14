Капитан Кирк успешно слетал в космос на борту корабля Blue Origin New Shepard

Компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin провела сегодня пятый в этом году запуск суборбитального корабля New Shepard. Канадский актёр Ульям Шетнер (William Shatner), сыгравший капитана Кирка в «Стартреке», вместе с тремя другими туристами в рамках миссии NS-18 поднялись на высоту примерно 105 км, после чего вернулись в атмосферу и плавно спустились на поверхность Земли.

Пуск корабля New Shepard состоялся в 10:50 по местному времени (17:50 мск) с площадки Corn Ranch, находящейся вблизи города Ван-Хорн на западе штата Техас, США. Весь полёт длился около 11 минут. Чуть менее двух минут одноступенчатая ракета носитель разгонялась вертикально, после чего капсула с экипажем отделилась и продолжила движение по инерции, поднявшись на высоту около 105 км.

За счёт этого около трёх минут полёта космические туристы провели в невесомости. Затем капсула вернулась в атмосферу и благодаря парашютной системе совершила мягкую посадку. Ракета-носитель также успешно осуществила вертикальную посадку через семь минут после старта примерно в трёх километрах от стартовой площадки, используя для торможения маршевый двигатель.

Успешная реализация миссии NS-18 сделала 90-летнего Уильяма Шетнера самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космическом пространстве.

Во время полёта компанию ему составили вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс (Audrey Powers), бывший инженер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен (Chris Boshuizen) и сооснователь компании Medidata Глен де Ври (Glen de Vries).