Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак

Специалистам компании Microsoft зафиксировали DDoS-атаку мощностью в 2,4 Тбит/с в августе нынешнего года. Атака была нацелена на клиента Microsoft Azure в Европе и на 140% превышала максимальную пропускную способность атаки, зафиксированной Microsoft в 2020 году.

Атака длилась более 10 минут с кратковременными всплесками трафика, достигающими пиковой мощности в 2,4 Тбит/с, 0,55 Тбит/с и 1,7 Тбит/с. Azure смогла оставаться в сети на протяжении всей атаки.

«Атакующий трафик исходил примерно из 70 тыс. источников и из нескольких стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Малайзия, Вьетнам, Тайвань, Япония и Китай, а также из США», - пояснили эксперты.

Количество DDoS-атак на Azure увеличилось в 2021 году, однако максимальная пропускная способность атак снижалась вплоть до 625 Мбит/. Microsoft не называет клиента Azure в Европе, ставшего целью атаки, но такие действия преступников также могут использоваться в качестве прикрытия для вторичных атак с целью распространения вредоносного ПО и взлома систем компании.