Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года

SpaceX ещё на пару лет остаётся единственной частной космической компанией в США, которая будет доставлять людей на МКС.

Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner в рамках миссии Crew Flight Test перенесён минимум на конец 2022 года, а первый полёт к МКС состоится не ранее 2023 года.

Сейчас NASA перенаправило астронавтов Николь Манн (Nicole Mann) и Джоша Кассаду (Josh Cassada) на одну из миссий SpaceX Crew Dragon. Манн должна была стать пилотом в рамках первого пилотируемого запуска Starliner, а Кассаду полетел бы в составе первой миссии корабля к МКС.

Изначально программа Starliner подразумевала запуск первой пилотируемой миссии в один год со SpaceX, то есть в 2019 году. В итоге Crew Dragon совершил первый такой полёт в 2020 году, а космический корабль Boeing сделает это в лучшем случае в конце 2022 года.

На данный момент Starliner совершил лишь один тестовый полёт в конце 2019 года. Он прошёл со сбоями в работе, из-за чего была отменена стыковка с МКС. Второй изначально был намечен на конец 2020 года, но до сих пор так и не состоялся по различным техническим причинам.