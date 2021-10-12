Финансовые новости
- |
- 12.10.21
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года
10:59 12.10.2021 |
SpaceX ещё на пару лет остаётся единственной частной космической компанией в США, которая будет доставлять людей на МКС.
Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner в рамках миссии Crew Flight Test перенесён минимум на конец 2022 года, а первый полёт к МКС состоится не ранее 2023 года.
Сейчас NASA перенаправило астронавтов Николь Манн (Nicole Mann) и Джоша Кассаду (Josh Cassada) на одну из миссий SpaceX Crew Dragon. Манн должна была стать пилотом в рамках первого пилотируемого запуска Starliner, а Кассаду полетел бы в составе первой миссии корабля к МКС.
Изначально программа Starliner подразумевала запуск первой пилотируемой миссии в один год со SpaceX, то есть в 2019 году. В итоге Crew Dragon совершил первый такой полёт в 2020 году, а космический корабль Boeing сделает это в лучшем случае в конце 2022 года.
На данный момент Starliner совершил лишь один тестовый полёт в конце 2019 года. Он прошёл со сбоями в работе, из-за чего была отменена стыковка с МКС. Второй изначально был намечен на конец 2020 года, но до сих пор так и не состоялся по различным техническим причинам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Расчеты и просчеты Банковой. Зачем Зеленский начал новую атаку на Порошенко
|Алексей Голобуцкий о том, когда Стефанчук станет новым Разумковым для Офиса президента
|Митингом — на митинг, скандалом на скандал: Как на Банковой перебивают невыгодные новости
|Позитив недели. Украина помогает Швейцарии сделать e-VTOL самолет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Дмитрий Кошевой выступит на образовательной платформе Presszvanie
В РУБРИКЕ
|Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner состоится не ранее конца 2022 года
|«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок
|Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной
|Apple впервые завезла в Украину официальную партию Iphone
|Genesis возглавил рейтинг самых высокотехнологичных автомобильных марок
|В 2022 году расходы на искусственный интеллект в Европе достигнут 22 млрд долларов
Это интересно
|Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас
|Илон Маск мечтает создать сверхзвуковой электрический самолет
|Гибриды Volvo стали мощнее и экологичнее
|Эксперты Microsoft связывают с Россией почти 60% кибератак в мире
|Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке
|Toyota выпустила трёхколёсный электрический самокат C+Walk T для удобного перемещения по большим территориям
|«Ок, Google» уходит в прошлое: Google внедряет быстрые фразы