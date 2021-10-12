«Солнечный» самолёт Airbus Zephyr провёл в воздухе около трёх недель без посадок

Компания Airbus завершила тестирование самолёта Zephyr, работающего от солнечных элементов питания. Летательное средство проводило в воздухе недели без посадок, конечная цель тестов - обеспечивать наземных пользователей быстрым беспроводным интернетом из стратосферы.

Всего Zephyr совершил шесть полётов, четыре - на небольших высотах и два - в стратосфере. Последние продолжались около 18 дней каждый. В Airbus считают, что самолёт потенциально способен держаться в воздухе месяцами без посадок, обеспечивая интернетом как гражданское население, так и военных. Также Zephyr можно использовать и для мониторинга всевозможных катаклизмов, от лесных пожаров до осмотра мест разлива нефти благодаря его способности подолгу держаться в воздухе.

Беспилотный аппарат с двумя небольшими винтами потенциально способен провести в воздухе до шести месяцев подряд и в итоге обходится дешевле, чем запуск спутника, при этом нанося гораздо меньший вред окружающей среде. По словам представителя Airbus, уже сейчас аппарат способен непрерывно работать в течение трёх месяцев.

В компании считают, что технология имеет большой потенциал для обеспечения интернетом огромного числа пользователей, которым недоступно широкополосное кабельное соединение. Конкурирующие проекты обычно связаны с использованием группировок спутников для обеспечения связи на земле - SpaceX уже вывела на орбиту порядка 1740 единиц, OneWeb тоже работает над созданием собственной группировки.

Над похожим проектом самолёта, днём работающего от солнечных элементов питания, а ночью - от заряженных ими аккумуляторов, работает и компания Bae Systems.