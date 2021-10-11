В 2022 году расходы на искусственный интеллект в Европе достигнут 22 млрд долларов

Специалисты аналитической компании IDC прогнозируют, что европейские расходы на системы искусственного интеллект (ИИ) в 2021 году составят 17,3 млрд долларов, а в 2025 году превысят 50 млрд долларов. При этом среднегодовой рост в период с 2021 по 2025 год составит 26,7%.

По мнению аналитиков, больше всего тратить на ИИ в течение указанного периода будут банки и производства. В долгосрочной перспективе быстрее будут расти расходы на здравоохранение. Расходы на ИИ в розничной торговле будут в основном сосредоточены на автоматизации обслуживания клиентов и внедрении механизмов рекомендаций и автоматизации процесса продаж. Производство будет направлять большую часть своих инвестиций в ИИ на решения и системы для управления качеством и системы, которые помогут своевременно проводить профилактическое обслуживание.

«Европейские расходы на ИИ достигнут в 2022 году 22 млрд долларов, и рынок значительно вырастет, а это означает, что европейские компании будут рассматривать ИИ в качестве приоритетной технологии, которая окажет значительное влияние на различные отрасли, - считает Андреа Минонн (Andrea Minonne), старший аналитик IDC. - Европейские компании увеличивают инвестиции в интеллектуальные решения, поскольку они осознали ценность внедрения интеллектуальных и автоматизированных подходов во время прошлогодней пандемии COVID-19 с точки зрения эффективности бизнеса и цифровой устойчивости».



