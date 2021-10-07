«Ок, Google» уходит в прошлое: Google внедряет быстрые фразы

Вскоре Google Assistant будет реагировать на определенные фразы, не требуя, чтобы вы произносили хорошо знакомую фразу «Ок, Google» (или Hey Google) для пробуждения голосового помощника.

Как сообщает XDA-Developers, быстрые фразы (Quick Phrases) уже стали доступны на смартфонах Google Pixel 3 XL с установленной бета-версией Android 12, а также с приложением Google версии 12.39.17.29.

Быстрые фразы необходимо активировать в настройках Google Ассистента. После включения Google Ассистент будет прослушивать определенные фразы в зависимости от контекста. Например, если срабатывает будильник, персональный помощник будет ждать команду «Стоп» или «Отложить», не требуя от пользователя сказать «Ок, Google». На входящий звонок можно ответить, просто сказав «Ответить», или сбросить звонок, сказав «Отклонить».

Еще в сентябре 9to5Google опубликовал список быстрых фраз. В него вошли такие команды, как «Отменить будильник», «Отправить трансляцию», «Какая сейчас погода?», «Увеличить громкость», «Включить свет», «Приостановить музыку», «Следующий трек», «Создать напоминание» и так далее.

Финальная версия Android 12, которая вышла на этой неделе, станет доступна на различных смартфонах в ближайшее время.