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YouTube отметит самые интересные участки видео
09:45 07.10.2021 |
Компания Google рассказала об интересном эксперименте для пользователей популярной видеоплатформы YouTube. Небольшое количество пользователей смогут протестировать новую функцию - участки видео, которые показались другим наиболее интересными, будут выделены.
Описание уже доступно в разделе поддержки YouTube. Участники тестирования смогут увидеть своего рода график над полосой воспроизведения в плеере, показывающий, какую часть ролика другие пользователи пересматривали часто, какую - реже. Функцию смогут протестировать пользователи компьютеров и мобильных устройств.
Скриншоты, демонстрирующие работу новой функции, пока недоступны. Однако тестирование вскоре начнётся, и мы всё узнаем в подробностях.
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