Google сделала поиск товаров в интернет-магазинах проще и удобнее

Согласно собственной статистике Google, люди пользуются поисковыми сервисами компании более миллиарда раз в день, поэтому разработчики платформы активно расширяют её возможности. Поисковая машина помогает пользователям получить максимальную отдачу от широкого круга продавцов, включая крупнейшие интернет-площадки и бренды, а также небольшие местные интернет-магазины и компании, напрямую работающие с потребителями.

Теперь поисковый гигант добавил новые инструменты, позволяющие находить нужные продукты и бренды, используя для этого максимально простые и наглядные средства. Желание приобрести тот или иной товар может настичь потенциального покупателя в любое время в любом месте. Привлечь его внимание может картинка в интернете, сохранённая на телефон фотография или нечто, увиденное в реальном мире. В любом из этих случаев Google Lens поможет практически мгновенно подобрать нужный товар.

Пользователи приложения Google для iOS вскоре смогут воспользоваться специальной кнопкой для поиска по всем картинкам на странице при помощи Google Lens. Инструменты Lens вскоре станут доступными и в десктопной версии браузера Chrome: пользователь получит возможность выделять картинки, видео и текстовый контент и производить по ним быстрый поиск, даже не закрывая активной вкладки.

Прямо в результатах мобильного поиска теперь можно найти предметы гардероба, обувь и аксессуары - для их последующего приобретения. Так, при поиске куртки система покажет не только подборку курток различных размеров и цветов, но также предоставит дополнительную информацию о том, в каких местных магазинах их можно приобрести, а также руководства по стилю и прочие полезные данные. Что важнее, теперь появилась возможность фильтровать результаты поиска по стилю, брендам и другим параметрам - и при подборе нужного товара можно свериться с покупательскими рейтингами, прочитать обзоры и сравнить цены, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

Новые возможности реализованы при помощи базы Google Shopping Graph с более чем 24 млрд записей. Данный инструмент не только позволяет покупателям находить подходящие товары, но и помогает продавцам и брендам предлагать свои продукты в Google.

Наконец, ещё одно нововведение оценят люди, которые ищут нужные товары в интернете, но предпочитают совершать покупки офлайн. При поиске товара можно воспользоваться фильтром, установив в нем параметр «в наличии», чтобы увидеть только те местные магазины, в которых он действительно присутствует на полках.