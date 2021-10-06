Финансовые новости
- |
- 06.10.21
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих пользователей
08:49 06.10.2021 |
В мае этого года компания Google объявила о намерении использовать двухфакторную аутентификацию (с помощью пароля и SMS-сообщения с кодом) для защиты пользовательских аккаунтов. Теперь же разработчики объявили, что к концу года эта функция будет по умолчанию активирована для 150 млн пользователей сервисов компании.
В 2018 году Google заявила, что только 10 % активных аккаунтов задействуют двухфакторную аутентификацию. С тех пор компания прикладывала определённые усилия, чтобы подтолкнуть людей к использованию этой функции. Согласно имеющимся данным, вместе с миллионами пользователей Google на двухфакторную аутентификацию до конца года будут переведены более 2 млн авторов контента на YouTube. В сообщении отмечается, что пользователи также смогут использовать для авторизации аппаратные ключи безопасности, которых только Google ежегодно выпускает более 10 тыс. экземпляров.
Диспетчер паролей является ещё одним надёжным инструментом обеспечения безопасности учётных записей. Согласно имеющимся данным, Google ежедневно проверяет более 1 млрд паролей с помощью встроенного в браузер Chrome диспетчера паролей, которые также интегрирован в платформу Android и приложение Google. Диспетчер паролей компании также доступен и на устройствах с iOS, где Chrome может использоваться для автоматического заполнения полей авторизации в разных приложениях. В скором времени разработчики добавят возможность генерации надёжных паролей для других приложений, а также функцию просмотра списка сохранённых паролей в меню приложения Google.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
|Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два пленарных заседания
|Итоги Трускавца-2. Цемент для «слуг», возвращение Милованова и тет-а-тет с Путиным
|Виталий Портников: Это начало конца популистского проекта
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих пользователей
|Windows 11 вызвала неоднозначную оценку в экспертной среде
|Китай ввёл этические принципы для регулирования искусственного интеллекта
|Google отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google Pay
|Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые «Мерседесы»
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
Это интересно
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки
|Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц
|Amazon представила большой смарт-дисплей Echo Show 15, который станет центром умного дома
|ABB разработала самую быструю зарядную станцию для электромобилей
|Власти США и Европы решили совместно поднимать полупроводниковую отрасль и противостоять Китаю