Windows 11 вызвала неоднозначную оценку в экспертной среде

На этой неделе Microsoft выпустила первую стабильную версию своей новой программной платформы Windows 11. Это означает, что обладателям совместимых компьютеров в скором времени будет предложено обновить операционную систему, но стоит ли это делать, ведь разработчики отложили запуск ключевых функций, да и общее состояние платформы не располагает к немедленной установке.





Как правило, вопрос установки функциональных обновлений и исправлений безопасности не вызывает затруднений у пользователей, поскольку такие патчи приносят с собой нововведения и делают платформу стабильнее. В случае с Windows 10 отказаться от установки обязательных обновлений ещё и не так просто, но Windows 11 распространяется по иному принципу. Microsoft даёт пользователям больше времени, обещая продолжить поддержку Windows 10 до 2025 года. Это означает, что у пользователей Windows 10 будет ещё несколько лет, прежде чем ОС перестанет получать новые функции и важные обновления.

В пользу того, чтобы повременить с установкой Windows 11 и продолжить использование Windows 10 говорят несколько фактов. Прежде всего следует отметить обновлённый пользовательский интерфейс. В Windows 11 присутствуют те же проводник, панель задач, меню «Пуск» и другие элементы, но в них задействованы новые метки, значки и средства навигации. Пользователю будет затруднительно работать с той же эффективностью, как в Windows 10, пока он не освоит все тонкости и нюансы новой ОС. Это также имеет значение при использовании других привычных инструментов, таких как проводник. Даже для выполнения простых задач вроде переименования файлов или перемещения по каталогам предстоит использовать соответствующие значки, для запоминания которых придётся потратить время.

Ещё один вопрос касается функциональности Windows 11. Без сомнения, ОС можно использовать в её нынешнем виде, но в процессе взаимодействия с ней придётся регулярно сталкиваться с незначительными, но раздражающими проблемами. Например, панель задач и меню «Пуск» стали менее функциональными по сравнению с их аналогами в Windows 10. При этом панель задач динамически центрируется, из-за чего по мере открытия приложений меню «Пуск» будет сдвигаться влево. Пользователи не могут изменить размер или переместить панель задач. Поддерживается закрепление приложений на панели задач, но в меню «Пуск» они отображаются в разделе «Все приложения», откуда их уже можно перетащить на основную страницу меню «Пуск». И таких мелочей может набраться достаточно, чтобы препятствовать плодотворной работе с ОС.

В плане новых функций тоже не всё однозначно. Например, инструмент DirectStorage может являться одним из главных преимуществ Window 11 для геймеров, а возможность запуска Android-приложений прямо на рабочем столе наверняка заинтересует ещё большую аудиторию. Однако обе эти функции не будут доступны в первой версии Windows 11, распространение которой началось на этой неделе.

Также важно понимать, что новая ОС содержит новый код, а это может означать появление разного рода сбоев в процессе взаимодействия с платформой. С большой долей уверенности можно предположить, что пользователи Windows 11 обнаружат немало багов, которые станут не самым приятным сюрпризом.

При этом отказ от установки Windows 11 в настоящее время не будет означать отказа от обновлений. Windows 10 продолжит поддерживаться в течение нескольких лет, а Microsoft продолжит работу над Windows 11. В какое-то время настанет переломный момент, пользователям станут доступны ключевые функции, и в целом платформа станет более стабильной. Очевидно, что после этого Microsoft будет прилагать больше усилий, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на Windows 11. Однако до наступления этого момента для многих пользователей более правильным решением может стать отказ от обновления.