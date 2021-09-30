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Amazon представила процессор AZ2 с поддержкой технологии распознавания лиц
14:56 30.09.2021 |
Amazon представила новый смарт-дисплей Echo Show 15. Новинка стала первым устройством, основанным на чипе AZ2 собственной разработки компании. Этот чип основан на интерфейсе машинного обучения, впервые представленном в AZ1, который позволял устройствам узнавать голос пользователей. AZ2, в свою очередь, приносит в устройства Amazon возможность распознавания лиц.
AZ2 способен выполнять в 22 раза больше операций в секунду по сравнению с чипом предыдущего поколения. Это значит, что чип может одновременно обрабатывать речь и осуществлять распознавание лиц. Информация о лице пользователя, полученная AZ2, станет частью того, что Amazon называет Visual ID.
Технология Visual ID позволяет Echo Show 15 распознавать пользователя и предлагать ему контент на основе его профиля Alexa. Как и его предшественник, AZ2 является периферийным нейронным процессором, а это означает, что он использует машинное обучение для сокращения объёма данных, которые ему необходимо отправлять в облако или получать из него. Это даёт преимущество не только в сокращении задержек, но и в сокращении объёма данных, которые хранятся в облаке.
В настоящее время Echo Show 15 - единственное устройство Amazon, которое построено с использованием AZ2. Тем не менее, следует ожидать появления этого чипа во всех последующих умных устройствах компании.
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