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Amazon представила большой смарт-дисплей Echo Show 15, который станет центром умного дома
14:51 30.09.2021 |
Echo Show 15, как следует из его названия, оснащён 15-дюймовым экраном с разрешением 1080p. Дизайн заметно отличается от предыдущих моделей Echo Show. Динамик нового устройства расположился на задней панели и теперь не бросается в глаза. Устройство можно закрепить на стене или установить на подставку.
Echo Show спроектирован таким образом, чтобы стать центром системы умного дома. Помимо управления домашними устройствами он позволяет проверять предстоящие встречи в календаре, списки дел, напоминания, списки покупок и многое другое. Крое того, Echo Show 15, как и предыдущие устройства серии, способен воспроизводить музыку, потоковое видео, и может похвастаться поддержкой голосового помощника Alexa.
Echo Show 15 имеет поддержку функции «картинка в картинке», а также позволяет транслировать видео в разрешении Full HD с Netflix, Amazon Prime Video, Hulu и других популярных стриминговых платформ. Amazon также заявила, что все смарт-дисплеи компании получат поддержку TikTok и Sling TV. Новинка выйдет на рынок по цене $250. Дата старта продаж пока не известна.
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