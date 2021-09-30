Швейцарская инжиниринговая компания ABB разработала самую быструю зарядную станцию для электромобилей, передаёт издание Reuters. Модульная установка мощностью до 360 кВт, способная заряжать сразу до четырёх электромобилей, получила название Terra 360.

По словам ABB, их зарядная станция способна полностью зарядить аккумулятор электромобиля за 15 минут, а менее чем за три минуты она может восполнить запас хода в 100 км.

Зарядные станции Terra 360 станут доступны в Европе к концу текущего года. В США, Латинской Америке, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона их развёртывание начнётся в следующем году. Компания отказалась сообщать диапазон цен на свою разработку, но отметила, что она в первую очередь ориентирована на бизнес (частные компании, заправочные станции и т.д.), а не на частных клиентов.





Согласно отчёту Международного энергетического агентства, общее количество электромобилей в мире в 2020 году несмотря на пандемию коронавируса выросло на 41 %. Продажи составили около трёх миллионов машин. Согласно свежим прогнозам МЭА, тенденция роста в текущем году ускорилась. Объёмы продаж электромобилей в мире лишь за первый квартал 2021-го вырастут на 140 %.