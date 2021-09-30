AMD намерена к 2025 году в 30 раз увеличить энергоэффективность своих процессоров

Компания AMD поставила перед собой весьма амбициозную цель: к 2025 году в 30 раз повысить энергоэффективность своих серверных процессоров Epyс и графических ускорителей Instinct. Для достижения этой цели компании AMD придётся в 2,5 раза быстрее наращивать эффективность, чем она повышалась в среднем по отрасли в последние пять лет.

AMD отмечает, что озвученная цель продиктована постоянным ростом требований к вычислительной мощности систем, использующихся для обучения ИИ, в задачах по прогнозированию климатических изменений, медицинском и другом крупномасштабном суперкомпьютерном моделировании. Если компания достигнет указанной цели, то за пятилетний период сможет сократить объёмы энергопотребления для выполнения одной вычислительной операции на 97 % от текущего показателя.

«Повышение энергоэффективности процессоров является долгосрочным приоритетом компании AMD. Мы ставим новую цель перед вычислительными узлами, использующими наши CPU и GPU в задачах, связанных с искусственным интеллектом и другими высокопроизводительными приложениями. Компания стремится к 30-кратному повышению энергоэффективности своих разработок в этих сегментах до 2025 года, что на 150 % превышает уровень прогресса в этом направлении, достигнутого за предыдущий пятилетний период», - заявил технический директора компании AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster).

В последние годы AMD добилась значительного прогресса в повышении энергоэффективности своих центральных и графических процессоров. По соотношению производительность на ватт современные процессоры на базе архитектуры Zen 3 превосходят решения компании Intel, а видеокарты на базе архитектуры RDNA 2 по тому же показателю обходят решения компании NVIDIA на архитектуре Ampere. Частично этот прогресс можно объяснить переходом на новый техпроцесс производства чипов, по крайней мере графических. Однако с ростом цен на исследования, разработку и использование более передовых технологических процессов AMD делает ставку не только на них, а скорее на собственный инженерный подход и разработку новых технологий, таких как 3D-кеш для CPU или Infinity Cache для GPU, которые существенно снижают уровень энергопотребления конечных продуктов.

Вдаваться в детали о том, какие технологические подходы будут использоваться для 30-кратного повышения энергоэффективности своих процессов согласно поставленной к 2025 году цели, AMD к сожалению, не стала.