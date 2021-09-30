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Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США
23:23 29.09.2021 |
После начала бета-тестирования в прошлом месяце, сегодня Facebook объявила о публичном запуске сервиса коротких видеороликов Reels для всех пользователей iOS- и Android-приложений социальной сети в США. Эта функция является ответом Facebook на растущую популярность TikTok.
Как и TikTok, Reels позволяет публиковать короткие видеоролики, которые можно редактировать с помощью различных инструментов, в том числе эффектов дополненной реальности, таймеров обратного отсчёта и многих других. После публичного запуска пользователи получили возможность публиковать короткие видео непосредственно в Facebook, а также делиться ими в Instagram, чтобы увеличить охват аудитории.
Facebook также поделилась более подробной информацией о том, как она намерена стимулировать создание Reels. Компания представила новую бонусную программу, в рамках которой будет платить создателям контента за просмотры опубликованных ими роликов. В течение 2022 года Facebook намерена выплатить создателям контента $1 миллиард в качестве поощрений. В рамках программы Reels Pay компания Facebook будет платить пользователям, чьи ролики наберут не менее тысячи просмотров в течение 30-дневного периода. Новая программа будет доступна только для авторов из США и пока только по приглашениям. В конечном итоге она будет запущена глобально.
Facebook заявляет, что она также разрабатывает другие способы монетизации для создателей контента, включая платные стикеры и рекламные баннеры. Компания также работает над интеграцией Reels со своей системой Stars, которая позволит пользователям финансово поощрять создателей контента. Facebook также планирует монетизировать Reels, тестируя рекламу, которая появляется между роликами, аналогично рекламе в TikTok.
Пользователи Facebook могут создавать ролики несколькими способами, в том числе с помощью кнопки «Создать» в новом разделе Reels, который появляется при прокрутке новостной ленты, во время просмотра роликов или при нажатии на Reels в верхней части новостной ленты.
Сервис Reels впервые был запущен чуть более года назад в качестве альтернативы TikTok. Сегодня продукт предлагает набор функций, аналогичный его более популярному аналогу, включая доступ к большому каталогу аудио и мощным инструментам редактирования видео.
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