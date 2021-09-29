Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games

Магазин цифрового контента Microsoft Store объявил о готовности к интеграции со сторонними магазинами приложений. Первыми свои продукты в фирменном магазине Microsoft для программной платформы Windows представят компании Amazon и Epic Games.

«Как и любое другое приложение, продукты сторонних магазинов будут иметь страницу с подробной информацией о приложении, которую можно найти через поиск или просмотр, чтобы пользователи могли легко найти и установить его, как и любое другое приложение из Microsoft Store для Windows. Сегодня мы сообщаем, что Amazon и Epic Games добавят свои приложения в Microsoft Store в течение следующих месяцев и мы с нетерпением ждём возможности приветствовать на нашей платформе другие магазины в будущем», - прокомментировал данный вопрос глава Microsoft Store Джорджио Сардо.

Эта новость появилась через несколько месяцев после того, как Microsoft объявила о грядущих серьёзных изменениях для своего магазина цифрового контента. Площадка была переработана для Windows 11, разработчики обновили интерфейс и сделали Microsoft Store более современным и соответствующим облику операционной системы.

Ещё в июне директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay) говорил, что платформа Microsoft Store открыта для Steam и других сторонних магазинов. Хотя Steam пока не предлагает свои продукты в Microsoft Store, не исключено, что он станет доступен на платформе софтверного гиганта в будущем. Но уже скоро в магазине Microsoft появятся игры из Epic Games Store, что также должно быть удобно пользователям. А за счёт интеграции магазина Amazon пользователи Windows 11 получат возможность использовать на своих системах Android-приложения.