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Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми
13:06 29.09.2021 |
Amazon никогда не стеснялась создавать странные гаджеты и представленный Glow подтверждает это. Устройство для видеоконференций со встроенным проектором должно помочь удерживать ребёнка перед экраном во время длительных бесед с бабушками и дедушками. Идея состоит в том, чтобы проецировать игры или головоломки на стол, за счёт чего внимание ребёнка будет сосредоточено на этом, и он сможет дольше общаться с родственниками по видеосвязи или играть вместе с ними.
Вероятно, настройка Glow станет первой проблемой для родителей. Устройство имеет характерную для Amazon качественно реализованную систему родительского контроля, поэтому до запуска Glow придётся войти в систему и составить список доверенных лиц, которым ребёнок сможет звонить. Тем же, кто будет общаться с ребёнком через это устройство, необходимо установить на свой планшет или смартфон приложение Amazon Glow. Что касается самого устройства, то оно имеет в оснащении 8-дюймовый экран для видеочата и может проецировать 19-дюймовое изображение на плоский белый коврик, который входит в комплект.
Согласно имеющимся данным, в свободной продаже новинка будет стоить $300, но сейчас испытать её может лишь ограниченное число пользователей, которые подали соответствующие заявки производителю. Комплект поставки помимо самого Glow с ковриком включает в себя годовую подписку Amazon Kids Plus, двухлетнюю гарантию, а также набор интерактивных фигур, которые могут использоваться для решения головоломок. На данном этапе Glow будет продаваться только в США, первые поставки начнутся в середине следующего месяца.
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