Amazon представила домашнего робота Astro за $1000 — он может привезти стакан воды, рассказать о погоде и многое другое

Amazon представила свой самый амбициозный продукт для дома. Компания рассматривает новинку как квинтэссенцию робототехники, искусственного интеллекта, системы безопасности для дома и облачных сервисов в одном устройстве. Речь идёт о роботе Astro, который выглядит как гибрид робота-пылесоса Roomba и смарт-дисплея Echo Show.





Amazon утверждает, что Astro может делать множество вещей, которые пользователи могут ожидать от домашнего робота. Он составляет план помещения, чтобы передвигаться по комнатам и выполнять команды владельца. Устройство способно распознавать лица и доставлять предметы конкретному человеку. Astro может воспроизводить музыку, показывать информацию о погоде и отвечать на вопросы, как любой смарт-дисплей Echo. Новинку можно использовать для совершения видеозвонков, при этом робот будет удерживать пользователя в кадре, следуя за ним по пятам. Когда никого нет дома, робот будет колесить по комнатам, чтобы убедиться, что всё в порядке.

Каким бы амбициозным ни был Astro, он по-прежнему является первым шагом на пути к созданию эффективных домашних роботов-помощников. У новинки нет «рук» или других подобных манипуляторов, он не может мыть полы, подниматься по лестнице и выходить за пределы дома. Так что попросить его прибраться или сходить в магазин не получится.

Высота робота составляет около 61 см, а его вес достигает 9 кг. Колёса новинки имеют диаметр 30,5 см, что позволяет роботу преодолевать межкомнатные пороги и перемещаться по ковру, в то время как один ролик в задней части позволяет ему сохранять равновесие. Astro может двигаться со скоростью 1 м/с, а также поворачиваться на 360 градусов в любом направлении. Внутри пластикового корпуса находится пять различных двигателей: по одному для каждого ведущего колеса, один для подъёма и опускания камеры-перископа и два для поворота и наклона экрана. Дисплей новинки имеет диагональ 10 дюймов. На лицевой панели располагается массив датчиков и 5-Мп камера для видеозвонков. Большую часть времени на экране отображаются два круга, которые имитируют глаза. Эти «глаза» позволяют понять, что делает Astro и куда он планирует отправиться.

Astro использует датчики для построения карты дома. Каждую комнату можно пометить и отрегулировать её границы в приложении Astro для смартфона. Amazon заявляет, что вся обработка и хранение этих карт происходит локально на устройстве и никуда не передаётся. То же самое касается и лиц пользователей.

Между датчиками на передней панели робота находится пара двухдюймовых динамиков. Снизу располагается пассивный резонатор для лучшего воспроизведения низких частот. Astro оборудован 12-Мп камерой-перископом, способной подниматься на высоту 106 см. В задней части находится небольшая багажная зона, позволяющая роботу перевозить до 2 кг груза. Изначально она представлена подставкой с двумя подстаканниками, но эту подставку можно заменить корзиной. Кроме того, багажная зона оборудована портом USB-C, позволяющим заряжать смартфоны или подключать к роботу дополнительные аксессуары.

Как и робот-пылесос, Astro имеет зарядную док-станцию, к которой он может автоматически подключаться. Полная зарядка аккумулятора занимает около 45 минут. Без подзарядки робот может непрерывно проработать до двух часов.

«Мозгом» робота выступает чип Qualcomm, а не фирменный процессор Amazon AZ2, также представленный вчера. Программной основой робота являются Fire OS и Linux. Стоит отметить, что Astro может выполнять все функции, доступные на смарт-дисплеях Amazon.

Для того, чтобы стимулировать продажи робота, Amazon оценила его в $999,99. Компания заявляет, что в будущем, после выхода новинки на более широкий рынок, её цена будет повышена до $1449,99.