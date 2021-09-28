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Игры в Google Stadia на телевизоре теперь доступны через любой контроллер или смартфон
16:15 28.09.2021 |
Google продолжает поддерживать свой облачный сервис потоковой передачи игр Stadia новыми функциями. Сегодня стало известно, что сервис позволяет любому стороннему контроллеру получить доступ к Stadia на поддерживаемых телевизорах Android.
Та же функция будет доступна и для телевизоров с Chromecast Ultra или Chromecast с подключённым к ним Google TV. В довершение ко всему, новая функция позволит устройствам iOS или Android стать контроллерами сенсорного экрана для Stadia.
Этот элемент управления сенсорной панелью также будет включать значок Google Assistant. Ещё одно дополнение - кнопка «Захват», которая позволяет записывать игровой процесс и делать скриншоты экрана.
Внедрение этой функции началось вчера, 27 сентября. Как добавить контроллеры в Stadia Android TV/Google TV:
1. Запустите приложение Stadia на телевизоре.
2. Выберите свой аватар и значок контроллера.
3. Запустите приложение Stadia на своём телефоне.
4. Коснитесь значка контроллера.
5. Коснитесь контроллера, который хотите использовать.
6. Нажмите «Воспроизвести на телевизоре». На вашем телевизоре отобразится код, который необходимо будет ввести.
Как добавить контроллеры сенсорной панели мобильных устройств в Stadia Android TV/Google TV:
1. Запустите приложение Stadia на телевизоре.
2. Запустите приложение Stadia на телефоне или планшете.
3. Нажмите на всплывающую подсказку контроллера, теперь вы можете использовать устройство в качестве контроллера.
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