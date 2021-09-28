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Менее чем через год ситуация на рынке видеокарт и процессоров может улучшиться. Глава AMD высказалась о дефиците чипов
12:47 28.09.2021 |
Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) высказала своё мнение относительно продолжительности дефицита чипов. Согласно её заявлению, в первой половине 2022 года предложение, вероятно, всё ещё будет ограничено.
Но уже во второй половине следующего года нехватка микросхем будет не столь острой, как сейчас. Насколько изменится ситуация, глава AMD прогнозировать не стала, но её видение всё равно лучше, чем у ряда других специалистов, которые прогнозируют улучшение лишь в 2023 году.
При этом стоит понимать, что AMD сама не производит полупроводники, так что речь идёт именно об улучшении ситуации в целом, что затронет не только AMD, но и всё остальные компании.
В целом же пока большинство прогнозов сходится на том, что ситуация с дефицитом улучшится минимум во второй половине 2022 года или в начале 2023 года, но никто не берётся прогнозировать, когда ситуация полностью вернётся в норму.
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