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Глава Microsoft назвал сорвавшуюся сделку по покупке TikTok «самой странной вещью, над которой он работал»
11:24 28.09.2021 |
В прошлом году под давлением занимавшего в США президентский пост Дональда Трампа (Donald Trump) едва не состоялась сделка по приобретению популярного китайского видеосервиса TikTok компанией Microsoft. По признанию генерального директора последней Сатьи Наделлы (Satya Nadella), это «было самой странной вещью, над которой он работал».
В своё время президент Трамп потребовал от владеющей TikTok компании ByteDance буквально отделить и продать американский бизнес из соображений безопасности данных местных пользователей. В августе начались переговоры с Microsoft о продаже, но они сошли на нет в сентябре - сделка так и не завершилась.
Давление Трампа предсказуемо иссякло после того, как он оставил должность в январе, причём к тому времени никто так и не купил популярный сервис. Выступая на конференции Code Conference в Калифорнии, Наделла сообщил, что рассматривал возможность привнесения в TikTok систем обеспечения безопасности, защиты детей и облачных сервисов компании.
«Это невероятно. Я узнал так много вещей о множестве вопросов и множестве людей. Прежде всего, TikTok пришёл к нам. Не мы пришли к TikTok», - заявил Наделла. По его словам, TikTok попал в гущу событий, происходивших между двумя государствами. Президент Трамп имел определённое понимание того, что он пытался сделать, но позже всё было отменено. Американское правительство имело набор определённых требований, которые позже тоже исчезли.
По словам Наделлы, главу ByteDance Чжана Имина (Zhang Yiming) привлекли в Microsoft наличие сервисов, связанных с модерацией контента и безопасностью детей, разрабатываемых для продуктов вроде игровых сервисов Xbox и социальной бизнес-сети LinkedIn.
Пока у главы Microsoft нет данных о том, намерены ли США до сих пор принуждать ByteDance к продаже сервиса. В администрации президента Джо Байдена (Joe Biden) заявили, что рассматривают вызывающие обеспокоенность вопросы национальной безопасности.
«На данный момент я счастлив тем, что имею», - заявил Наделла. Дополнительно в своём выступлении он озвучил поддержку правительственного регулирования рынка криптовалют - ожидается, что это позволит снизить интенсивность атак хакеров-вымогателей, поскольку оплата выкупа осуществляется именно через подобные «непрозрачные» системы.
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