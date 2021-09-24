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Новая краска отражает 98,1% солнечного излучения и охлаждает поверхности
16:29 24.09.2021 |
Команда физиков из Университета Пердью установила новый мировой рекорд - ученые создали сверхбелую краску, которая охлаждает окрашенные поверхности. После высыхания она отражает 98,1% солнечного излучения, а также излучает инфракрасное тепло. Авторы считают, что в будущем краска позволит отказаться от традиционных кондиционеров.
«Когда мы начали этот проект около семи лет назад, мы были нацелены на экономию энергии и борьбу с изменениями климата», - рассказал Сиулин Жуань, профессор машиностроения Университета Перью и один из руководителей исследования.
Ключевая особенность новой краски - это ее способность к охлаждению. Если обычные белые краски не отводят тепло, а некоторые из них отражают от 80% до 90% излучения, минимизируя воздействие солнечного света, то новое изобретение снижает температуру окрашенных предметов. За счет того, что краска охлаждает покрашенные поверхности, она может быть использована в качестве альтернативы кондиционерам для частных домов и высотных зданий.
В процессе изготовления краски ученые рассмотрели более 100 различных материалов, сузили их число до 10, а затем протестировали около 50 различных составов для каждого прототипа. Авторам удалось вывести подходящее соединение с помощью высокой концентрации сульфата бария, который часто используется в фотобумаге и косметике. Команда добавила разные частицы этого вещества в свою краску. Длина волны солнечного света, которую рассеивает каждая частица, зависит от ее размера, поэтому широкий диапазон частиц позволил краске рассеивать большую часть светового спектра.
По подсчетам ученых, если покрыть этой краской крышу площадью около 92 квадратных метров, ее охлаждающая способность достигнет мощности в 10 киловатт. При этом краске не требуется источник питания и она не наносит вред окружающей среде.
Жизнеспособность концепции была подтверждена на практике, а комиссия рекордов Гиннеса уже внесла изобретение в знаменитый справочник. Теперь ученые планируют коммерциализацию своей технологии - авторы зарегистрировали патенты и заключили партнерское соглашение с компанией, которая организует производство и выпустит краску на рынок.
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