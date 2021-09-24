Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций

Учёные Северо-Западного университета (Иллинойс, США) разработали крылатые микрочипы размером с песчинки. Возможно, это самые миниатюрные летающие устройства, созданные за всю историю. Ожидается, что они найдут применение во многих сферах - от мониторинга распространения заболеваний до оценки загрязнений атмосферы. При этом сама микроэлектроника выполняется из биоразлагаемых материалов.

Источником вдохновения при разработке дизайна микроскопических летающих устройств послужили обычные семена растений - вроде кленовых или любых других, получивших от природы «лопасти» для распространения по воздуху.

По данным возглавляющего проект профессора Джона А. Роджерса (John A. Rogers), кое в чём исследователям удалось даже превзойти природу - созданные устройства обладают более стабильными траекториями полётов и более низкими скоростями падения, чем семена. Кроме того, искусственные структуры значительно меньше, чем обычные летающие семена, встречающиеся в природе.

При всей своей компактности устройства достаточно велики, чтобы вмещать саму электронику, сенсоры и даже источники энергии вроде микроскопических аккумуляторов. Команда тестировала многочисленные варианты, в том числе способные нести нагрузку вроде антенн и обеспечивать связь со смартфонами и друг с другом. Сенсоры могут отслеживать всевозможные характеристики атмосферы - от присутствия кислот в воздухе до качества воды или уровня солнечной радиации.





По словам Роджерса, в идеале учёные рассчитывают создать не только свободно летающие по ветру модели, но и варианты с собственными двигателями, способные перемещаться не хуже мух или других мелких насекомых. Пока же команда экспериментирует с различными вариантами дизайна и полномасштабных атмосферных испытаний ещё не проводилось.

В университете считают, что подобную электронику можно будет использовать для ограниченных во времени конкретных задач. Например, мониторинг осуществляется в течение месяца, а потом, благодаря используемым биоразлагаемым материалам, устройства буквально растворяются в окружающей среде.