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Учёные создали летающие микрочипы, которые помогут отслеживать качество воздуха и распространение инфекций
09:44 24.09.2021 |
Учёные Северо-Западного университета (Иллинойс, США) разработали крылатые микрочипы размером с песчинки. Возможно, это самые миниатюрные летающие устройства, созданные за всю историю. Ожидается, что они найдут применение во многих сферах - от мониторинга распространения заболеваний до оценки загрязнений атмосферы. При этом сама микроэлектроника выполняется из биоразлагаемых материалов.
Источником вдохновения при разработке дизайна микроскопических летающих устройств послужили обычные семена растений - вроде кленовых или любых других, получивших от природы «лопасти» для распространения по воздуху.
По данным возглавляющего проект профессора Джона А. Роджерса (John A. Rogers), кое в чём исследователям удалось даже превзойти природу - созданные устройства обладают более стабильными траекториями полётов и более низкими скоростями падения, чем семена. Кроме того, искусственные структуры значительно меньше, чем обычные летающие семена, встречающиеся в природе.
При всей своей компактности устройства достаточно велики, чтобы вмещать саму электронику, сенсоры и даже источники энергии вроде микроскопических аккумуляторов. Команда тестировала многочисленные варианты, в том числе способные нести нагрузку вроде антенн и обеспечивать связь со смартфонами и друг с другом. Сенсоры могут отслеживать всевозможные характеристики атмосферы - от присутствия кислот в воздухе до качества воды или уровня солнечной радиации.
По словам Роджерса, в идеале учёные рассчитывают создать не только свободно летающие по ветру модели, но и варианты с собственными двигателями, способные перемещаться не хуже мух или других мелких насекомых. Пока же команда экспериментирует с различными вариантами дизайна и полномасштабных атмосферных испытаний ещё не проводилось.
В университете считают, что подобную электронику можно будет использовать для ограниченных во времени конкретных задач. Например, мониторинг осуществляется в течение месяца, а потом, благодаря используемым биоразлагаемым материалам, устройства буквально растворяются в окружающей среде.
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