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Google наконец позволила скачивать видео YouTube на ПК, но пока с ограничениями
08:18 24.09.2021 |
Компания Google начала тестировать давно ожидаемую пользователями функцию - возможность скачивания видео с популярной платформы YouTube на компьютерах.
В интернете нет недостатка в сторонних решениях для этой проблемы, но здесь речь идёт о встроенной в YouTube функции скачивания роликов. Отметим, что для мобильных устройств эта функция работает давно, а вот в веб-версии она отсутствовала. Как и в случае с мобильными устройствами, для скачивания роликов требуется платная подписка YouTube Premium.
На данный момент Google проводит ограниченное тестирование среди пользователей YouTube Premium. О появлении новой возможности первыми сообщили пользователи в Индии и Франции, затем некоторые энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers обнаружили её и в США. Как можно убедиться, посмотрев на скриншот, активировать новшество можно и из России.
Для активации требуется перейти на страницу YouTube Labs, и если вы попали в ряды потенциальных тестировщиков, то увидите специальную кнопку «Попробовать». Отмечается, что функция доступна только на компьютерах с самыми свежими версиями браузера Chrome, Edge или Opera. Также она будет доступна в тестовом режиме до 19 октября. Относительно дальнейших планов Google пока сохраняет молчание.
Чтобы сохранить ролик, требуется нажать на кнопку «Скачать», сохранённые видео доступны в разделе «Скачанные» (youtube.com/feed/downloads). Пользователь может выбрать, в каком качестве загружать видео, с максимальным разрешением 1080p.
Конечно, это пока промежуточное решение - ролики можно впоследствии просматривать только через браузер, хоть подключение к интернету в таком случае и не требуется. Можно лишь надеяться, что в будущем Google реализует возможность воспроизведения роликов в сторонних медиаплеерах.
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