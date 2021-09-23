16-ядерный Intel i9-12900K опередил в популярном бенчмарке 16-ядерный Ryzen 9 5950X и 32-ядерный Threadripper 2990WX

Уже по первым тестам процессоров Intel Alder Lake было понятно, что они как минимум будут на равных соперничать с нынешними процессорами AMD Ryzen, но последний тест указывает даже на возможность доминирования Alder Lake. По крайней мере, флагман линейки, Core i9-12900K, выступил в Cinebench R23 очень хорошо.

В многопоточном тесте он набрал более 30 000 баллов. 30 549, если точнее. Для сравнения: у 32-ядерного и 64-поточного AMD Threadripper 2990WX - 30 054 балла, а у «гражданского» 16-ядерного и 32-поточного Ryzen 9 5950X - 28 782 балла. Тут надо напомнить, что у Intel за счёт высоких тактовых частот всегда были хорошие результаты в однопоточных тестах, но в многопоточных тестах обычно доминировали CPU AMD. Можно сказать, что в данном случае удар красным нанесён на их же поле.

Напомним, в конфигурации Core i9-12900K восемь больших ядер и столько же малых. Но за счёт того, что многопоточность поддерживается только большими, процессор одновременно может выполнять только 24 потока. Максимальная частота - 5,3 ГГц, объёмы кеш-памяти второго и третьего уровней - 16 и 30 МБ соответственно. В Cinebench R23 Core i9-12900K тестировался с оперативной памятью DDR5.