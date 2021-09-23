Финансовые новости
- |
- 23.09.21
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft представила Surface Laptop Studio — флагманский гибридный ноутбук с GeForce RTX и ценой от $1600
11:46 23.09.2021 |
Microsoft отказалась от использования съёмного дисплея в пользую шарнирного крепления экрана, которое позволяет превратить устройство в планшет, что в компании и называют «режим Studio».
Самым заметным и очевидным изменением можно считать появление шарнирного механизма, который позволяет использовать ноутбук в трёх режимах. В режиме ноутбука новинка превращается в полноценный портативный компьютер с клавиатурой и тачпадом с тактильной обратной связью. Сценический режим (на фото выше) позволяет выдвинуть дисплей под углом вперёд, что может оказаться полезным во время игр, потоковой передачи видео или при проведении презентации. В сценическом режиме клавиатура закрыта дисплеем. Соответственно в студийном режиме устройство трансформируется в планшет.
Новинка может похвастаться 14,4-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 2400 × 1600 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, а также поддержкой сенсорного управления и технологий Dolby Vision. Кроме того, взаимодействовать с ноутбуком можно с помощью нового стилуса Surface Slim Pen 2.
Что касается производительности, то Surface Laptop Studio будет поставляться с четырёхъядерными процессорами Intel Core i5 и Core i7 11-го поколения. Модели с процессорами Core i5 будут предлагать графические ускорители Intel Iris Xe, тогда как модели с чипами Core i7 будут поставляться с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт видеопамяти. Будут доступны версии с 16 или 32 Гбайт оперативной памяти, а также со съёмным SSD ёмкостью до 2 Тбайт.
Ноутбук Surface Laptop Studio получил пару интерфейсов USB 4 с Thunderbolt 4, а также стандартный разъём Surface Connect для зарядки и 3,5-миллиметровый разъём для подключения гарнитуры или наушников. Поддержка Thunderbolt означает, что к ноутбуку можно подключить несколько 4K-мониторов, высокоскоростной внешний накопитель или видеокарту в специальном корпусе, за счёт чего можно превратить ноутбук в полноценный игровой компьютер.
«Surface Laptop Studio - самый мощный ноутбук семейства Surface. Это кульминация многолетних инноваций Surface в разработке шарнирных механизмов, дисплеях, чипах и многом другом. Он объединяет лучшее из наследия Surface в одном мощном устройстве», - заявил вице-президент Microsoft по аппаратным продуктам Пит Кириаку (Pete Kyriacou).
С сегодняшнего дня Microsoft начинает принимать предварительные заказы на покупку Surface Laptop Studio. Стоимость новинки начинается от $1600, а в продажу она поступит 5 октября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Письмо из МИДа с отказом от суверенитета: почему Суркис проиграл в суде Лондона Порошенко
|Покушение на Шефира. Почему у Зеленского знают о мотивах преступников больше и раньше следствия
|Запуск БЭБ отложили на фоне скандала с выборами главы совета общественного контроля
|«Теплая ванна» для Зеленского: Какие результаты принесет визит президента в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|16-ядерный Intel i9-12900K опередил в популярном бенчмарке 16-ядерный Ryzen 9 5950X и 32-ядерный Threadripper 2990WX
|BMW запатентовала очень странные двери. Они и подъёмные, и раздвижные одновременно
|Tesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночью
|Microsoft представила Surface Laptop Studio — флагманский гибридный ноутбук с GeForce RTX и ценой от $1600
|Microsoft представила перо Surface Slim Pen 2 с тактильной обратной связью
|Microsoft представила Surface Pro 8 — флагманский планшет с Intel Core, 120-Гц экраном и внешним отсеком под дополнительный SSD
Это интересно
|Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры
|Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия
|Британский оператор вертолётов заинтересовался аэротакси — они могут оказаться более выгодными
|Китайские производители построили слишком много электромобильных заводов
|Twitter, похоже, удалось урегулировать коллективный иск, поданный в 2016 году
|Штурвал в новых автомобилях Tesla неудобен и опасен. Опубликован отчёт Consumer Reports
|Впервые дорогу в Великобритании отремонтируют «графеновым асфальтом»