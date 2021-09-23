Microsoft представила перо Surface Slim Pen 2 с тактильной обратной связью

Корпорация Microsoft анонсировала стилус Surface Slim Pen 2, предназначенный для использования с устройствами семейства Surface. Особенность новинки заключается в поддержке тактильной обратной связи.

Перо получило специализированный чип Microsoft G6. Утверждается, что оно обеспечивает более реалистичные ощущения от рисования и рукописного ввода текста, сравнимые с письмом на обычной бумаге.

Поддерживается беспроводная связь Bluetooth 5.0. Стилус позволяет распознавать 4096 уровней силы нажатия. Предусмотрены боковая и верхняя кнопки для выполнения тех или иных действий.

Тактильная обратная связь доступна на устройствах Surface Pro 8 и Surface Laptop Studio. Она действует в таких приложениях, как Microsoft Word, Microsoft Journal, Microsoft Whiteboard, Microsoft PowerPoint, Adobe Fresco, Sketchable, LiquidText и Shapr3D.

Использовать стилус (без обратной связи) также можно с Surface Pro 3, Surface Pro X, Surface Duo 1/2, Surface Go 1/2/3, Surface Hub 2S, Surface Laptop 1/2/3/4, Surface Studio 1/2, Surface Book 1/2/3 и другими гаджетами с поддержкой MPP.

Перо может работать на одной подзарядке до 15 часов. Размеры составляют 136,8 × 11,3 × 6,3 мм, вес - 13 г. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 130 долларов США.