Microsoft представила Surface Pro 8 — флагманский планшет с Intel Core, 120-Гц экраном и внешним отсеком под дополнительный SSD

Компания Microsoft в рамках сегодняшней презентации представила новый планшет Surface Pro 8. Ранние слухи подтвердились. Устройство получило 120-Гц дисплей с тонкими рамками, поддержку Thunderbolt 4, а также новую клавиатуру, в которой предусмотрен отсек для хранения обновлённого электронного пера Surface Slim Pen 2.





Планшет оснащён 13-дюймовым экраном PixelSense Flow Display с поддержкой технологий Dolby Vision и Adaptive Color Technology. Компания обещает для новинки бесплатное обновление до операционной системы Windows 11. Вместе с ней устройство получит поддержку режима динамической смены частоты кадров. Он работает по тому же принципу, что и технология ProMotion в дисплеях компании Apple, на лету меняя показатель частоты кадров в зависимости от выполняемой задачи. Например, при простое дисплей работает с частотой 60 Гц, однако при прокрутке изображения на экране или работе с электронным пером частота обновления экрана увеличивается вплоть до 120 Гц. Сделано это для повышения автономности устройства и удобства использования там, где это нужно.

В основе Surface Pro 8 используются процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake), вплоть до флагманской четырёхъядерной модели Intel Core i7-1185G7. Также предлагается до 32 Гбайт оперативной памяти и накопитель объёмом до 1 Тбайт. В LTE-версии планшета производитель готов предложить максимум 512 Гбайт постоянной памяти. Кроме того, на тыльной части устройства расположен отсек для установки внешних SSD объёмом до 256 Гбайт.

В оснащение Surface Pro 8 также входят два разъёма USB Type-C с поддержкой стандарта Thunderbolt 4. Через них к планшету можно подключить, например, скоростные внешние накопители, несколько мониторов с разрешением 4K или даже внешний блок с графическими ускорителем.

Дополнительной стоить отметить наличие обновлённых камер. Задняя теперь обладает разрешением 10 Мп и поддерживает запись видео в формате 4K. Фронтальная камера - по-прежнему 5-Мп и поддерживает разрешение 1080p. Однако она использует обновлённый сенсор, позволяющий снимать более качественно при плохом освещении по сравнению с предшественником.

Компания заявляет, что Surface Pro 8 сможет проработать до 16 часов без подзарядки. До 80 процентов батарея заряжается всего за час. Новый планшет несколько тяжелее модели Surface Pro 7 - 890 граммов против 770 граммов.

Компания уже принимает предзаказы на Surface Pro 8. Начальная стоимость планшета составляет $1100. В продаже новинка, как и все представленные сегодня устройства Surface, появится 5 октября, в день выпуска операционной системы Windows 11.