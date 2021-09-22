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Microsoft представила Surface Duo 2 — смартфон-книжку с двумя экранами, поддержкой 5G и Snapdragon 888
22:58 22.09.2021 |
Оригинальный складной смартфон Microsoft Surface Duo с двумя дисплеями по характеристикам был устаревшим уже на момент запуска: у него был чипсет предыдущего поколение и не было поддержки 5G, чем щеголяли все конкуренты в его ценовой категории. Microsoft основательно поработала над ошибками и сегодня представила кардинально переработанный Surface Duo 2.
Новый смартфон доступен в белом и чёрном цветах. Как и его предшественник, устройство может похвастаться двумя отдельными экранами. В разложенном состоянии они складываются в большую 8,3-дюймовую панель с тонкой полосой посередине. Оба дисплея могут похвастаться частотой обновления 90 Гц и покрыты закалённым стеклом Corning.
Одним из ключевых нововведений в Suarface Duo 2 является использование актуального флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 888, что позволит новинке конкурировать с другими продвинутыми решениями. Напомним, что прошлогодний Surface Duo основывался на Snapdragon 855, представленном ещё в 2018 году. Вместе со свежим чипсетом новинка получила поддержку сетей 5G. Кроме того, Microsoft заявляет, что Surface Duo 2 является самым тонким 5G смартфоном на сегодняшний день. Речь, видимо, о толщине в разложенном виде.
Оригинальный Surface Duo был оборудован одной камерой, расположенной над дисплеем, и она не могла похвастаться высоким качеством снимков. Этот недостаток устранён в Surface Duo 2. Смартфон получил тройную основную камеру, совмещающую три 12-Мп датчика с широкоугольной, сверхширокоугольной и телефото оптикой. Широкоугольная камера может похвастаться оптической стабилизацией изображения.
Microsoft делает ставку на продвинутые возможности ПО нового продукта. Как и предыдущая модель, новинка работает под управлением модифицированной версии Android, заточенной под работу на устройстве с двумя экранами. В ходе презентации Microsoft похвасталась, что уже около 150 игр, включая такие хиты, как Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5 могут использовать один из дисплеев как контроллер, а на втором отображать геймплей. Surface Duo 2 будет работать под управлением Android 11 из коробки, хотя модель первого поколения до сих пор ограничена Android 10.
Microsoft Surface Duo 2 выйдет на рынок 21 октября. Цена новинки будет начинаться с отметки в $1499,99.
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