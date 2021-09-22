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Европа стремится перевести смартфоны и планшеты на единый зарядный разъём
09:21 22.09.2021 |
Уже завтра Европейская комиссия представит законопроект, в котором будет описано, что смартфоны, планшеты, гарнитуры и прочие электронные устройства должны использовать универсальные зарядные устройства.
Долгое время высокопоставленные должностные лица и законодатели ЕС рассматривали возможность заставить производителей использовать универсальные зарядные устройства, что не только защитит окружающую среду, но и упростит жизнь пользователям.
Считается, что данное решение в случае его принятия сильнее всего отразится на компании Apple. Её смартфоны iPhone до сих пор оснащаются разъёмом Lightning в отличие от большинства других телефонов на рынке. Напомним, большинство современных телефонов перешли на разъём USB-C, который также появился в некоторых планшетах Apple iPad. Apple уже возмутилась, заявив, что данный закон может сдерживать инновации, создать массу электронных отходов и раздражать потребителей.
В 2019 году Европейская комиссия провела исследование, которое показало, что в 2018 году половина зарядных устройств, продаваемых в Европе, получили разъём Micro-USB, 29% использовали USB-C, 21% были оснащены разъёмом Lightning.
Источник не уточняет, какой тип единого интерфейса планирует ввести Евросоюз, однако, скорее всего, речь идёт о USB-C.
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