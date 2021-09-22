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Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры
08:55 22.09.2021 |
Компания Valve зарегистрировала патент на новый способ скачивания файлов, который позволит пользователям запускать игры до их полной загрузки. Система будет отслеживать запросы самостоятельно и не потребует от разработчиков каких-либо изменений в структуре их игр.
Вероятнее всего, новый патент разработан для цифровой площадки Steam. Учитывая возрастающие объёмы современных проектов, будущая система позволит игрокам намного быстрее погружаться в игру.
В патенте указана возможность «моментального» запуска. Система также будет оптимизировать процесс, отключая неиспользуемые ресурсы, и заранее подгружать нужную информацию, чтобы снизить задержки.
Сама Valve пока официально не представила это нововведение.
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