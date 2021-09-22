Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры

Компания Valve зарегистрировала патент на новый способ скачивания файлов, который позволит пользователям запускать игры до их полной загрузки. Система будет отслеживать запросы самостоятельно и не потребует от разработчиков каких-либо изменений в структуре их игр.

Вероятнее всего, новый патент разработан для цифровой площадки Steam. Учитывая возрастающие объёмы современных проектов, будущая система позволит игрокам намного быстрее погружаться в игру.

В патенте указана возможность «моментального» запуска. Система также будет оптимизировать процесс, отключая неиспользуемые ресурсы, и заранее подгружать нужную информацию, чтобы снизить задержки.

Сама Valve пока официально не представила это нововведение.