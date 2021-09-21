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Twitter, похоже, удалось урегулировать коллективный иск, поданный в 2016 году
21:06 20.09.2021 |
Компания Twitter сегодня заявила, что заплатит 809,5 млн долларов, чтобы урегулировать коллективный иск акционеров, поданный в 2016 году. В иске утверждалось, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно своих ежедневных и ежемесячных показателей вовлечённости пользователей.
В заявлении компании сказано, что индивидуальные ответчики и Twitter продолжают отрицать любые правонарушения или другие неправомерные действия.
Соцсеть рассчитывает выплатить указанную сумму денежными средствами в течение четвёртого квартала этого года. В отчётности она будет отражена раньше.
Дело было возбуждено в 2016 году в окружном суде Северного округа Калифорнии.
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