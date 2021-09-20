Впервые дорогу в Великобритании отремонтируют «графеновым асфальтом»

Дорога А1 в графстве Нортумберленд на северо-востоке Англии выбрана полигоном для испытаний особо долговечного (правда пока только в теории) дорожного покрытия. Испытания на автодороге в Нортумберленде станут первым в мире применением графена в дорожном производстве.

Если о водороде, еще больше о зеленом водороде, говорят, как об источнике энергии будущего, то о графене - как о материале будущего с уникальными свойствами. Причем, что интересно, добавление этой двумерной модификации углерода в любые материалы, последние приобретают великолепные характеристики (сверхпроводимость, стойкость, прочность, долговечность и т.д). Напомним, графен - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.

Повышение прочности и долговечности строительных материалов, таких как асфальт и бетон - одна из многих сфер, где графен дает многообещающие результаты. Чтобы проверить их на практике, в Великобритании государственная компания National Highways применит графен в дорожном покрытии при ремонте участка шоссе A1, соединяющего столицы Англии и Шотландии.

Соединенное Королевство уже не в первый раз становится пионером в области экспериментов с двумерной модификацией углерода. Большой вклад в развитие этого направления вносит Манчестерский университет, где в 2004 году был впервые получен графен. Исследователи вуза участвуют и в новом проекте National Highways. А в мае текущего года, они помогли компании Nationwide Engineering объединить наноматериал с бетоном.

Идея добавления графена в дорожное покрытие не нова. Так, еще 4 года назад итальянские фирмы Directa Plus и Iterchimica создали добавку, препятствующую размягчению асфальта на жаре и растрескиванию на холоде или при высоких нагрузках. Созданный на ее основе продукт Gipave, представляющий собой гранулы из двумерного углерода и пластика, уже тестируется на нескольких дорогах Италии и Великобритании.

Но эта разработка предназначена для добавления в новый асфальт, а проект National Highways предполагает использование существующего дорожного покрытия и внесение в него модификатора непосредственно на месте выполнения ремонта. На 4,8-километровом участке трассы, находящемся в графстве Нортамберленд, с дороги снимут асфальт, смешают его с обычным графеном, и полученный материал уложат обратно.

«Лабораторные тесты увенчались успехом, и практические испытания в Нортамберленде станут первым в мире применением графена при изготовлении дорожного покрытия, это подтверждает нашу приверженность к инновациям и помогает стимулировать отрасль повышать экологичность с помощью долговечных решений», - заявил Грэм Уотт из National Highways.

Как ожидается, ремонтные работы в рамках проекта начнутся 19 сентября и завершатся 1 ноября. В дальнейшем за участком будут наблюдать, чтобы оценить эффективность технологии.