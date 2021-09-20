Финансовые новости
- |
- 20.09.21
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Впервые дорогу в Великобритании отремонтируют «графеновым асфальтом»
16:54 20.09.2021 |
Дорога А1 в графстве Нортумберленд на северо-востоке Англии выбрана полигоном для испытаний особо долговечного (правда пока только в теории) дорожного покрытия. Испытания на автодороге в Нортумберленде станут первым в мире применением графена в дорожном производстве.
Если о водороде, еще больше о зеленом водороде, говорят, как об источнике энергии будущего, то о графене - как о материале будущего с уникальными свойствами. Причем, что интересно, добавление этой двумерной модификации углерода в любые материалы, последние приобретают великолепные характеристики (сверхпроводимость, стойкость, прочность, долговечность и т.д). Напомним, графен - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.
Повышение прочности и долговечности строительных материалов, таких как асфальт и бетон - одна из многих сфер, где графен дает многообещающие результаты. Чтобы проверить их на практике, в Великобритании государственная компания National Highways применит графен в дорожном покрытии при ремонте участка шоссе A1, соединяющего столицы Англии и Шотландии.
Соединенное Королевство уже не в первый раз становится пионером в области экспериментов с двумерной модификацией углерода. Большой вклад в развитие этого направления вносит Манчестерский университет, где в 2004 году был впервые получен графен. Исследователи вуза участвуют и в новом проекте National Highways. А в мае текущего года, они помогли компании Nationwide Engineering объединить наноматериал с бетоном.
Идея добавления графена в дорожное покрытие не нова. Так, еще 4 года назад итальянские фирмы Directa Plus и Iterchimica создали добавку, препятствующую размягчению асфальта на жаре и растрескиванию на холоде или при высоких нагрузках. Созданный на ее основе продукт Gipave, представляющий собой гранулы из двумерного углерода и пластика, уже тестируется на нескольких дорогах Италии и Великобритании.
Но эта разработка предназначена для добавления в новый асфальт, а проект National Highways предполагает использование существующего дорожного покрытия и внесение в него модификатора непосредственно на месте выполнения ремонта. На 4,8-километровом участке трассы, находящемся в графстве Нортамберленд, с дороги снимут асфальт, смешают его с обычным графеном, и полученный материал уложат обратно.
«Лабораторные тесты увенчались успехом, и практические испытания в Нортамберленде станут первым в мире применением графена при изготовлении дорожного покрытия, это подтверждает нашу приверженность к инновациям и помогает стимулировать отрасль повышать экологичность с помощью долговечных решений», - заявил Грэм Уотт из National Highways.
Как ожидается, ремонтные работы в рамках проекта начнутся 19 сентября и завершатся 1 ноября. В дальнейшем за участком будут наблюдать, чтобы оценить эффективность технологии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газовый шантаж Путина: серьезно, но Украина имеет шансы на победу
|Алексей Голобуцкий о расколе в ОПЗЖ, Левочкине и деньгах Кремля
|Позитив недели. Наша армия вооружилась «Вербой», которая гораздо сильнее «Града»
|Добро пожаловать в Сибирь. Как жители ОРДЛО спасут депрессивную Россию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Штурвал в новых автомобилях Tesla неудобен и опасен. Опубликован отчёт Consumer Reports
|Впервые дорогу в Великобритании отремонтируют «графеновым асфальтом»
|Китайские пользователи в возрасте до 14 лет смогут «сидеть» в TikTok не более сорока минут в день
|Tesla запатентовала лазерные стеклоочистители
|Lucid Air официально стал самым дальнобойным электромобилем
|Крупнейшая блокировка в истории Amazon: 600 брендов и 3000 магазинов поплатились за платные отзывы
Это интересно
|От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры
|Новому Mitsubishi Outlander дали наивысшую оценку за безопасность
|Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara
|Кто виновен в «дизельгейте»? Начался суд над менеджерами VW
|Создан первый в мире рабочий процессор на основе молекул ДНК
|Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860 и ценой от 349 евро
|Появилась информация об объёме ОЗУ всех моделей iPhone 13