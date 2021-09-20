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Китайские пользователи в возрасте до 14 лет смогут «сидеть» в TikTok не более сорока минут в день
14:34 20.09.2021 |
Китайский сервис Douyin, известный всему миру как TikTok, ограничил время использования приложения детьми.
На прошлых выходных на принадлежащем Tencent портале qq.com, владелец TikTok (компания ByteDance) сообщил о переведении всех китайских пользователей в возрасте до 14 лет, указавших при регистрации свои настоящие имена, в «молодежный режим».
Отныне пользователи до 14 лет смогут использовать TikTok не более сорока минут в день, а с десяти вечера до шести утра приложение для них будет заблокировано. Кроме того, в «молодежном режиме» детям и подросткам будет предлагаться полезный, тщательно подобранный контент.
Хотя ограничение по времени использования приложения детьми удовлетворяет требованиям законодательства КНР, возникает ряд проблем. Во-первых, не все пользователи приложения зарегистрированы под своими настоящими именами, поэтому ByteDance предложила родителям завершить регистрацию своих детей или вручную включить «молодежный режим».
Во-вторых, ограничение времени использования может негативно отразиться на бизнесе. Рекомендательные алгоритмы TikTok славятся своей эффективностью и способностью надолго задерживать пользователей на платформе, что делает их очень привлекательными для рекламодателей. Таким образом, ограничение времени использования может ударить по чистой прибыли ByteDance.
Если чистая прибыль ByteDance снизится, это отвернет от компании инвесторов. Так, согласно экономическим СМИ, на прошлой неделе состоялась встреча на высоком уровне, в ходе которой крупные инвесторы с Уолл-стрит попросили руководство Народного банка Китая пояснить политику страны.
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