Крупнейшая блокировка в истории Amazon: 600 брендов и 3000 магазинов поплатились за платные отзывы

Amazon регулярно реагирует на нарушения политики интернет-магазинами, стараясь максимально обезопасить потребителей. Компания сообщила, что она закрыла около 3000 интернет-магазинов, принадлежащих примерно 600 китайским брендам. Причина заключалась в том, что эти бренды систематически публиковали поощрительные платные отзывы о своих магазинах.

Эта блокировка стала крупнейшей из когда-либо осуществленных Amazon и затронула некоторые популярные китайские компании. Однако, по словам Amazon, нынешний шаг не повлиял на перспективы роста китайских фирм на платформе. Об этом заявила вице-президент Amazon по глобальным продажам в Азии Синди Тай.

Проблема платных обзоров является серьезным нарушением политики Amazon, которая введена с 2016 года. При принятии решения о покупке клиенты полагаются на точность и достоверность отзывов о товарах, поэтому платные положительные обзоры недопустимы не платформе. Amazon заявляет, что продолжит совершенствовать свои внутренние механизмы для выявления различных случаев нарушения политики.

Этот шаг Amazon привел к тому, что некоторые популярные бренды начали искать альтернативные платформы электронной коммерции, чтобы продолжить свою деятельность, например, на eBay и AliExpress.