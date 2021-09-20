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Крупнейшая блокировка в истории Amazon: 600 брендов и 3000 магазинов поплатились за платные отзывы
10:56 20.09.2021 |
Amazon регулярно реагирует на нарушения политики интернет-магазинами, стараясь максимально обезопасить потребителей. Компания сообщила, что она закрыла около 3000 интернет-магазинов, принадлежащих примерно 600 китайским брендам. Причина заключалась в том, что эти бренды систематически публиковали поощрительные платные отзывы о своих магазинах.
Эта блокировка стала крупнейшей из когда-либо осуществленных Amazon и затронула некоторые популярные китайские компании. Однако, по словам Amazon, нынешний шаг не повлиял на перспективы роста китайских фирм на платформе. Об этом заявила вице-президент Amazon по глобальным продажам в Азии Синди Тай.
Проблема платных обзоров является серьезным нарушением политики Amazon, которая введена с 2016 года. При принятии решения о покупке клиенты полагаются на точность и достоверность отзывов о товарах, поэтому платные положительные обзоры недопустимы не платформе. Amazon заявляет, что продолжит совершенствовать свои внутренние механизмы для выявления различных случаев нарушения политики.
Этот шаг Amazon привел к тому, что некоторые популярные бренды начали искать альтернативные платформы электронной коммерции, чтобы продолжить свою деятельность, например, на eBay и AliExpress.
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